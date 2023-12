Un po’ di Natale a Lanarchico. Fra laboratori, giochi e regali

"Lanatale" oggi dalle 15 negli spazi de Lanarchico in via Guido Monaco: un pomeriggio per creare, socializzare e sperimentare, un modo alternativo per trasformare lo stress natalizio in creatività e divertimento, con laboratori musicali ed artistici gratuiti e aperti a tutte le età. Cui sarà Liber.T, un laboratorio di visible mending con Tatiana Tamagnini: il visible mending è l’arte del recupero di vecchi tessuti o abiti danneggiati, una tecnica di rammendo creativo che esalta il difetto anziché nasconderlo, ispirato al sashiko, antica arte popolare giapponese del rammendo. Giulia Orlandi e Francesca Agnese coinvolgeranno il pubblico nelle loro creazioni di bigiotteria, Benedetta Guasti userà la lana come terapia spaziando tra le innumerevoli possibilità che la materia offre guidata dall’istinto e dalla creatività. Ci saranno anche il laboratorio musicale di Guzheng con Cheng Cuimei – il Guzheng è un antico strumento a corde pizzicate con una storia di oltre 2500 anni – e l’angolo di poesia surrealista con Cosimo Mazzoni basato sul petit-Onze, una composizione breve, la cui origine viene attribuita ad André Breton, un gioco e un esercizio, un regalo da farsi l’un l’altro. In questi anni 20’ del Duemila, più surrealisti che mai, regaliamoci di nuovo questo gioco... E inoltre giochi a premi, regali sostenibili e panettone. Per una corsa ai regali non più da emicrania.