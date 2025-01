Un pareggio ma col rischio. Serve la scossa

Lo 0-0 contro il Sasso Marconi ha lasciato decisamente l’amaro in bocca al Prato. Non tanto per il risultato in sé quanto per la prestazione offerta dai biancazzurri, che più volte hanno rischiato di capitolare. In questo senso, va esaltata l’ennesima prova di alto livello di Gian Marco Fantoni, portiere che dopo questa stagione sarà destinato a spiccare il volo. Così come va esaltato il debutto dell’altro estremo difensore, Samuele Gariti, classe 2006 arrivato in questo mese di gennaio alla corte di mister Marco Mariotti. Se il Prato non è uscito con un ko dal match del Lungobisenzio, il merito è soprattutto loro. E questo ovviamente deve far riflettere sull’atteggiamento mostrato da Remedi e compagni. Un atteggiamento criticato senza giri di parole dal tecnico ex Albenga, che a fine partita ha puntato il dito contro - in particolare - quei calciatori che si sono alzati dalla panchina per entrare nel secondo tempo, evidenziando il malcontento legato ai minutaggi di qualche elemento della rosa.

"Se si vuole più spazio, bisogna dimostrare di meritarlo in queste partite - ha tuonato il trainer romano - A prescindere da quanto tempo un giocatore viene schierato, ha il dovere di dare il 100%. Anche perché tutti vengono pagati e quindi non vanno trovate giustificazioni. Chi non è contento può andarsene". Una dura presa di posizione quella di Mariotti, che in questi mesi trascorsi sulla panchina biancazzurra ha sempre avuto il merito di parlare in maniera diretta, a calciatori, tifosi e stampa. Oggi un nuovo confronto con la squadra, prima di cominciare a preparare il prossimo impegno sul campo del Tuttocuoio.

Nel mezzo c’è anche il mercato: detto - dallo stesso Mariotti - che chi è non felice della propria situazione potrebbe salutare, il direttore sportivo Francesco Virdis è al lavoro per inserire in rosa due nuove quote, alla luce degli infortuni in cui sono incappati Gabriel Preci ed Edoardi Giusti.

Francesco Bocchini