Un libro per Francesco: "Tutti Nuti" ora è on line

PRATO

Un piccolo viaggio nella vita cinematografica, e non solo, di Francesco Nuti attraverso l’analisi dei suoi film ed una lunga linea di dialogo tra l’autrice, Fabiana D’Urso, e Giovanni Nuti, testimone dell’incredibile ascesa del fratello Francesco, del suo genio e del suo mondo nascosto. Si intitola "Tutti Nuti" ed è un libro appena uscito, e disponibile on line. "Un libro che si sperava di pubblicare molto tempo prima che Francesco finisse – scrive Giovanni Nuti –, molto tempo prima che la pandemia rendesse le persone ancora più indifferenti. È stato proposto a diversi editori, ma la risposta è stata sempre nulla; forse perché aspettavano altro... Poi ci siamo detti con Fabiana D’Urso: esistono le nuove modalità di divulgazione editoriale, facciamolo uscire comunque". Lo hanno fatto con Meta Communications, che fa parte del gruppo di supporto a Tesori d’Italia WJ Network, Eccellenze Italiane: "Un piccolo libro che andava scritto – aggiunge Giovanni – non solo per il lavoro che c’è stato, ma soprattutto perché, anche dopo la sua morte, Francesco Nuti continua ad essere in credito con il pubblico, di quell’attenzione giusta che da sempre meritava".

A cinque mesi dalla scomparsa un nuovo omaggio a Cecco, questa volta a cura della biblioteca civica di Calenzano: due serate per ricostruire una splendida carriera iniziata a Prato alla fine degli anni settanta, martedì 21 e martedì 28 novembre alle 21. Il giornalista e nostro collaboratore Federico Berti ripercorrerà la storia di Cecco da Narnali con aneddoti e curiosità legati ad una serie di pellicole di successo che lo hanno reso per anni il trionfatore al botteghino. E proprio per anni Berti è stato l’ideatore e il conduttore della rassegna Buon Compleanno Francesco Nuti che dal 2015 al 2019 ha riproposto la sua intera filmografia al cinema Terminale; dalla prima apparizione in "Ad Ovest di Paperino" in compagnia dei Giancattivi all’ultimo film girato come attore uscito nel 2005, "Concorso di colpa" di Claudio Fragasso in cui Nuti a sorpresa interpretava un ruolo insolito, meno comico e più drammatico; quello dell’ispettore De Bernardi (chiaro riferimento al grande sceneggiatore pratese Piero De Bernardi). Di sicuro non mancheranno gli argomenti per omaggiare Nuti in queste due serate a Calenzano. Compresa la sua passione per il calcio che lo portò a giocare giovanissimo insieme ad un ragazzino chiamato Paolo Rossi.Ingresso libero, prenotazione obbligatoria al numero 055 8833421