Camminate nella bellezza con il Fai

Torna con la seconda edizione, l’iniziativa del Fai-Fondo ambiente italiano "Camminate nella biodiversità" in occasione della Giornata mondiale dedicata al patrimonio di bellezza naturale da conoscere e proteggere. La delegazione pratese del FAI propone per il 24 maggio un’escursione storico-naturalistica tra Prato e Poggio a Caiano in un habitat ricco di fauna acquatica e ornitologica, alle pendici della Villa Medicea di Poggio a Caiano, tra la Fattoria medicea, l’oasi apistica Le Buche e il Bargo mediceo di Bonistallo. Nel percorso di 2,5 chilometri, i partecipanti saranno accompagnati da Chiara Bartoli, naturalista e guida ambientale. Il ritrovo è alle 9 al parcheggio Bargo di Bonistallo in via Regina Margherita a Poggio a Caiano. L’iniziativa è aperta a tutti: //faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/due-passi-tra-la-biodiversita-32180/. Contributo per adulti, bambini fino ad 11 anni gratuito. Consigliati: scarpe comode, borraccia con acqua, cappello da sole. Dall’ottocentesco elegante ponte Manetti sarà raggiunta la cassa di espansione idraulica di Ponte a Tigliano, che, realizzata per contenere esondazioni dell’Ombrone, è un esempio di integrazione tra funzione ecologica e visione estetica, un’opera d’arte ambientale detta "Ecotoni". Una passeggiata tra ambiente naturale e progettazione umana dove godere del paesaggio incastonato in un interessante contesto storico, grazie all’intervento sostenibile.