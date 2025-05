Miglior pasticcere 2025. Luca Mannori premiato da sua maestà Massari

Luca Mannori è il "Miglior pasticcere d’Italia Apei 2025". Il prestigioso riconoscimento, conferito dall’"Associazione ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana" – presieduta dal Maestro Iginio Massari – gli è stato consegnato domenica sera a Firenze, nel corso della serata finale dell’annuale seminario pubblico Apei dedicato all’alta pasticceria. Il gala organizzato in collaborazione con la Confcommercio Firenze, si è tenuto nel chiostro maggiore di Santa Maria Novella sul tema "Rinascimento del Gusto". La premiazione si è tenuta sotto la guida del maestro Igino Massari. E ieri mattina, gli oltre 80 pasticceri provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al seminario, hanno visitato laboratorio e pasticceria di via Lazzarini a Prato. "Sono onorato di avere ricevuto questo riconoscimento dal collega e amico Massari in un’occasione così importante, ho ricevuto il premio a Firenze e ora (ieri, ndr) siamo qui a Prato nella mia città e questo rende il premio ancora più gradito. Ringrazio la mia famiglia e lo staff per aver contribuito a raggiungere questo traguardo. è una bella soddisfazione soprattutto perché è arrivato a sorpresa ed è stato consgnato dai colleghi. Non essendo più un emergente – aggiunge Mannori – questo premio lo considero dato alla mia carriera in generale, che è partita dalla vittoria del titolo di ’Campione del mondo’ a Lione nel 1997, durante la competizione più importante per noi pasìticceri". Quello assegnato a Mannori è l’ennesimo titolo che va ad arricchire il già ampio palmares del celebre pasticcere pratese, che può vantare tra le onorificenze appuntate al suo petto un titolo mondiale di cioccolateria con la rinomata torta Setteveli nel 1997, un titolo europeo nel 1998 e svariate medaglie d’oro.

Un’eccellenza sottolineata anche dalla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti: "Un riconoscimento che non nasce a caso e conferma l’alta qualità della nostra pasticceria. Abbiamo tenuto a battesimo tanti grandi maestri e cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni una tradizione fatta di tipicità ma anche di fantasia e sperimentazione. Sono orgogliosa che tutto questo avvenga nella città che sono stata chiamata ad amministrare. E’ un’altra eccellenza che vogliamo valorizzare".

La deputata di Forza Italia, Erika Mazzetti ha commentato: "Prato vuol dire saper fare e, oggi, un’altra eccellenza pratese, alla quale siamo tutti legati, ha raggiunto un altro successo che ci rende fieri e orgogliosi. Voglio esprimere i miei complimenti a Luca Mannori per essere stato eletto miglior pasticcere d’Italia. Le imprese, tutte, in ogni settore, a partire da quelle artigiane come della pasticceria, sono la nostra forza".

Elena Duranti