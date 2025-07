Lutto nel mondo dello sport e del sociale: addio a Umberto Spinelli, aveva 70 anni

Prato, 21 luglio 2025 – Il mondo dello sport e quello del sociale piangono la scomparsa di Umberto Spinelli all'età di 70 anni (ne avrebbe compiuti 71 ad agosto) a causa di una malattia. Spinelli era conosciuto in città soprattutto per essere il fondatore e il punto di riferimento dello Special Team Prato onlus, associazione sportiva, nata nel 1995, che si rivolge a disabili intellettivi e fisici, proponendo iniziative che valorizzano le capacità e i talenti che vengono riconosciuti in ambiti internazionali.

Spinelli inoltre ha ricoperto dal 2015, e per due mandati, il ruolo di presidente della Fondazione Crida, partecipata del Comune di Prato che si occupa di riabilitazione sanitaria, socio-sanitaria e psico-sociale, e ha collaborato con realtà sportive come il Cgfs e l’Asd Arcobaleno Ginnastica Prato. E' stato inoltre fra i fondatori del Circolo dello Sport del Pd, che ha voluto ricordarlo così: "Un membro instancabile del consiglio direttivo, un grande amante dello sport. Una di quelle persone che puoi definire amico vero e leale. La sua passione e la sua dedizione resteranno per sempre nei nostri ricordi e in quelli di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Un uomo che ha dato tanto allo sport cittadino e regionale. Sempre in prima linea per ogni necessità. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi cari".

Umberto lascia la moglie Lia e le figlie Giulia e Matilde, tecnica della squadra agonistica di Ginnastica Ritmica dell'Arcobaleno, una “Farfalla” della Nazionale Italiana dal 2004 al 2008, con la quale ha vinto due argenti e un bronzo ai campionati europei.

La salma di Spinelli sarà esposta alle cappelle del commiato della Misericordia, in via Convenevole, martedì 22 luglio. I funerali si terranno invece mercoledì 23 luglio, alle ore 10, alla chiesa di S. Maria della Pietà.