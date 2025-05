Il bonus idrico per le famiglie in difficoltà

Al via il Bonus idrico integrativo 2025 per le famiglie della Valbisenzio in difficoltà economica. Dal 19 maggio al 9 giugno 2025, i cittadini residenti nei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio con Isee massimo di 15mila euro (e in alcuni casi fino a 16mila e 20mila euro) possono presentare domanda per ottenere il Bonus idrico integrativo, un’agevolazione economica destinata a sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico nel pagamento delle bollette dell’acqua. La misura, promossa dalla Società della Salute Area Pratese, prevede per la Val di Bisenzio uno stanziamento complessivo di circa 33mila euro. Possono accedere al bonus sia le utenze dirette che quelle indirette (aggregate/condominiali), inclusi gli utenti morosi. Per essere ammessi, è necessario possedere un’attestazione Isee 2025. Le domande devono essere presentate esclusivamente online, dal 19 maggio al 9 giugno 2025, attraverso il sito dell’Unione dei Comuni della Valbisenzio: www.bisenzio.it. È necessario accedere all’area personale tramite Spid, tessera sanitaria o Carta d’Identità Elettronica (Cie). Per assistenza nella compilazione della domanda, sono disponibili i punti di facilitazione digitale.

Cantagallo: Bottega della salute e Centro di facilitazione digitale di Usella, Via San Lorenzo 14. Orari: lunedì-venerdì 9–13 e 15–19. Appuntamento: 333 6672133 – [email protected] – [email protected].

Vaiano: Centro di facilitazione digitale, Via Gramsci 37, in orario: lunedì-giovedì 8.30–13.30; venerdì 8.30–12.30. Appuntamento: 371 5971375 – [email protected]. Vernio: Sportello di facilitazione “@ccedo in Comune”, Piazza del Comune 20, San Quirico. Orari: lunedì-venerdì 9-14. Appuntamento: 0574 931010 [email protected].