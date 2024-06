Un brindisi all’eccellenza. Via a "Tramonti diVini"

Ci siamo: stasera prende il via la seconda edizione di "Tramonti diVini", l’iniziativa ad ingresso libero organizzata dalla Proloco e dal comune di Carmignano, in partnership con Confcommercio Pistoia e Prato. Protagonisti della due giorni, in programma dalle 19 alle 24 in piazza San Carlo ad Artimino, saranno i migliori vini docg di Carmignano. Nello specifico un Trebbiano e Carmignano Santa Cristina (Fattoria Ambra), un Artumes igt e Carmignano Poggilarca (Tenuta di Artimino), un Barco Reale e il Vinsanto (Fattoria Le Ginestre), un Ruspo e il Vinsanto (da Castelvecchio), il Bacano (dal podere Allocco), un Barco Reale e il Vittoria Brut rosé (dalla fattoria di Capezzana), il Locorosso (dalla cantina Pratesi), un Ruspo (dal podere il Sassolo), un Balé rosato igt (da colline San Biagio). Per l’occasione verrà messa a disposizione la classica taschina di stoffa insieme ad un calice, al prezzo di 5 euro. Chi la possiede già è invitato a portarla.

Non solo vini però: a caratterizzare la kermesse ci saranno anche una ricca offerta di prodotti enogastronomici di alta qualità (curata da tre ristoratori locali d’eccellenza come Marta Cucino io Personal Chef on the road, Osteria I’Ficarello e Ultimo Ristorante, oltre allo stand gastronomico della Pro Loco Carmignano), musica live e arte, con la presenza dei banchi del mercatino di "Io Creo", dedicato all’ingegno e artigianato al femminile con tante idee per gli accessori dell’estate e oggetti da regalo. Previsti anche laboratori per bambini.

Ricordiamo che la manifestazione rientra nell’ambito del percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche territoriali proposto da Eat Prato. "Tramonti diVini" è inserita anche nel circuito di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, e per la prima volta all’interno del cartellone di appuntamenti di "Arcobaleno d’Estate", in programma dal mercoledì scorso fino al 25 giugno, promossi dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria, per celebrare l’inizio della stagione turistica.

Francesco Bocchini