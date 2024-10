Un attacco con le polveri troppo bagnate

Un derby a forti tinte biancazzurre. La sfida fra Prato e Pistoiese ha chiaramente detto, almeno sul piano del gioco, che i lanieri si sono dimostrati superiori agli ‘orange’ per lunghi tratti della partita. Nel complesso, però, a prevalere sono stati i reparti difensivi. Volendo quindi fare una classifica dei top e flop dopo questa super sfida in grande evidenza i pacchetti arretrati, mentre sulla graticola sono finiti gli attaccanti. Fra i due portieri è stato sicuramente Cecchini, l’estremo difensore della Pistoiese, a mettere in mostra tutta la sua bravura salvando il risultato. Molto bene anche Bertolo , capitano della formazione ospite al Lungobisenzio, determinato e grintoso in marcatura. Ottima, per quel che riguarda il Prato, invece, la prestazione di Diana nel pacchetto arretrato e anche in alcune sortite offensive. A centrocampo a farla da padrone sono stati i padroni di casa. Remedi ha recuperato una miriade di palloni e interrotto sul nascere una serie di potenziali azioni pericolose degli avversari, mentre il giovane Limberti, sulla sua corsia, è stato una spina nel fianco. Fra i flop, invece, purtroppo ancora una volta gli attaccanti del Prato, Barbuti e poi il subentrato Moreo, ma anche Romairone. Si sono visti tutti poco e quelle occasioni potenziali che si sono presentate non sono stati capaci di sfruttarle, per questione di centimetri o di movimenti sbagliati o di scarsa cattiveria davanti alla porta. Non si può certo dire meglio degli avanti della Pistoiese, Pinzauti e Cardella.

Nel frattempo, scendendo nel girone A di Promozione, il Viaccia ha incassato n pesante ko per 4-0 in casa del quotatissimo Pietrasanta, rimanendo penultimo a quota 3: "Non sono queste le partite dove dobbiamo far punti per il nostro cammino salvezza. La gara poteva volgere in nostro favore per un paio di episodi: mi riferisco a un rigore in nostro favore e alla possibile espulsione di un giocatore locale – commenta Alesssio Giugni, allenatore del Viaccia -. Per il resto poco da dire ai ragazzi. Guardiamo avanti con fiducia, il campionato è lungo e la classifica ancora corta".

L.M.