Un "8 Marzo" lungo un mese. Gli appuntameti

Un mese di appuntamenti in onore della donna a Carmignano. Si parte l’8 marzo con “Poesie libere in Circolo”: lettura di poesie “in libertà” seguite da un “aperitivo con amore”, in programma (ore 16.30) al circolo 11 Giugno.

Domenica 9 il museo archeologico di Artimino organizza alle 16 “Eleganza senza tempo”: costumi e acconciature dell’universo femminile etrusco, curata dalla hairstylist Paola Petracchi che eseguirà pettinature ispirate ad alcuni reperti etruschi (2 euro, prenotazione obbligatoria, [email protected]).

Poi il 16 marzo (ore 16.15) al Teatro di Comeana ci sarà il premio “Volti di donna”, giunto alla XVI edizione con la consegna di un riconoscimento alle farmaciste di Carmignano. Prima del premio, la compagnia “Il Chiodo fisso” metterà in scena la commedia in vernacolo fiorentino “Accidenti a chi ti legò i’ bellico (l’amico di’ babbo)”, di Gabriele Verzucoli da Edoardo Scarpetta (prenotazioni da lunedì 10 marzo, solo whatsapp al 349 2661239).

Due appuntamenti, entrambi sabato 22 marzo, concludono le manifestazioni per la Festa della Donna: alle 10.30, nella Saletta del Galli “Sediamoci sul giallo: Endopank”: la panchina gialla, ideata dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte” di Vercelli, per sensibilizzare e informare sull’endometriosi; il progetto sarà presentato dall’associazione culturale “Are-tè” di Firenze.

Alle 16.30 alla biblioteca comunale di Seano presentazione del libro “Intrecci”, storie dal laboratorio di scrittura condotto da Rita Biancalani.

A Poggio a Caiano l’8 marzo il Comune organizza un evento per premiare quelle donne poggesi che si sono distinte in vari ambiti. L’appuntamento è alle ore 10,30 nella sala della Giostra.