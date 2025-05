Ultimo mese di scuola: corsi di recupero

Ultimo mese di scuola per recuperare le insufficienze. Siete ancora carenti in matematica, chimica, inglese, italiano o altre materie? Per gli studenti delle scuole superiori residenti a Carmignano da diversi anni c’è il progetto "100/Lode" di affiancamento scolastico, promosso dal Comune in collaborazione con lo Spazio Giovani e la cooperativa ConVoi che lo gestisce. Le ripetizioni sono a prezzi calmierati proprio per andare incontro alle famiglie. I docenti possono recarsi a domicilio dello studente o seguirlo on line. Per informazioni contattare lo Spazio Giovani tramite e-mail: [email protected] o telefonando allo 055.8716213 oppure ufficio politiche giovanili del Comune 055.8750252. Lo Spazio Giovani segnalerà alle famiglie uno o più docenti con cui mettersi in contatto per concordare gli orari e i giorni di lezione. Il pagamento (intestato alla cooperativa ConVoi) va fatto solo dopo aver aver contattato il docente assegnato e concordato con il docente stesso l’effettivo avvio delle lezioni. Le lezioni sono a "pacchetti" dove ogni blocchetto è composto da 5 tagliandi corrispondenti a 5 ore di lezione. Ogni ragazzo o ragazza avrà a disposizione per l’anno scolastico massimo 10 blocchetti. Il costo è 10 euro per ogni ora di lezione fino ad un massimo di 30 ore (6 blocchetti)Il pagamento si può effettuare su Banco Posta utilizzando l’Iban IT73G0760102800000042305706 con causale "Progetto 100 e lode" Spazio Giovani Comeana - nome e cognome studente. Dopo aver pagato inviare la contabile del bonifico a: [email protected].