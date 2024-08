Ultima settimana per l’arena estiva. E a sorpresa c’è Il grande Lebowski

Ultima settimana di programmazione per l’arena estiva al Castello dell’Imperatore. Stasera ecco “Shoshanna” del regista inglese Winterbottom, protagonista assoluto del cinema degli anni Novanta con titoli come “Butterfly kiss”, “Jude”, “Benvenuti a Sarajevo”. Il suo ritorno in grande stile farà piacere ai cinefili. Un nuovo film per raccontare una storia ambientata nella Tel Aviv del 1938. Domenica primo settembre torna “Fuga in Normandia” interpretato da due leggende del cinema; Michael Caine e Glenda Jackson alla sua ultima interpretazione. Quattro premi Oscar in due. A quasi novant’anni l’arzillo Bernie Jordan scappa dalla casa di riposo per andare ad assistere alle celebrazioni del settantesimo anniversario dello sbarco in Normandia. Quella che doveva essere una fuga solitaria si trasformerà in una notizia “golosa” per i telegiornali di tutto il mondo. Lunedì 2 uno dei film italiani più belli della stagione; “Palazzina Laf” scritto, diretto ed interpretato da Michele Riondino (al suo fianco Elio Germano). In una famosa azienda del Sud, i dipendenti sgradevoli e ribelli vengono confinati appunto nella Palazzina Laf. Film coraggioso , laddove di questi argomenti nel cinema italiano omologato e soporifero, nessuno ne parla.

Martedì 3 settembre si ride con la coppia Antonio Albanese e Virginia Raffaele, diretti da Riccardo Milani. “Un mondo a parte” è stato un grande successo di pubblico. E lo si deve soprattutto grazie a i due interpreti protagonisti. Mercoledì 4 settembre “Flora”. Serata ad ingresso libero, inserita nel programma delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Prato dal nazifascismo. Storia di Flora Monti, staffetta partigiana a soli dodici anni, sull’Appennino tosco emiliano. Giovedì 5 serata cartoon con “Inside out 2” mentre venerdì 6 torna “Kind of kidness”, l’ultimo film discusso e controverso del regista greco Yorgos Lanthimos interpretato da Emma Stone e Willem Dafoe.

Per l’ultima serata dell’arena estate 2024 la cooperativa Terminale che ha curato la programmazione, ha scelto “Il grande Lebowski”, autentico cult movie diretto nel lontano 1998 da Joel e Ethan Cohen con un cast indimenticabile; Jeff Bridges, John Goodman, Julienne Moore e John Turturro in tutina attillata viola. E poi, arrivederci alla prossima estate.

Federico Berti