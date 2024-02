Ubriaco minaccia i clienti del circolo con una bottiglia rotta: denunciato

Raffica di controlli dei carabinieri nel fine settimana. I militari, nonostante l’impegno nella ricerca dei due sospettati dell’omicidio di Seano, hanno continuato l’opera di controllo del territorio e nel corso dei servizi hanno arrestato tre persone, denunciate altre due e segnalata alla Prefettura una persona in tre diversi interventi. L’episodio più grave è avvenuto sabato sera quando i militari, insieme al Battaglione Toscana, sono intervenuti in via Francesco Cilea in quanto un uomo stava dando in escandescenza e minacciava con un collo di bottiglia rotto le persone presenti al circolo di San Paolo. I militari hanno individuato l’uomo, un honduregno di 25 anni, regolare e residente a Prato, che era palesemente ubriaco. Anche in presenza dei militari, ha continuato a minacciare e ingiuriare i presenti. L’uomo ha anche tentato di aggredire uno dei militari che è riuscito, con l’aiuto dei colleghi, a immobilizzarlo e a portarlo negli uffici del comando per la denuncia per oltraggio resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di venerdì, invece, al Parco Prato, i militari di Montemurlo hanno denunciato un marocchino di 32 anni, irregolare e incensurato, ritenuto responsabile di spaccio perché sorpreso a cedere a un pratese di 45 anni della cocaina e successivamente a un cittadino del Bangladesh di 30 anni una seconda dose di cocaina. Durante la perquisizione sono state trovate addosso all’indagato 350 euro, somma che è stata sequestrata. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. Sempre nella notte fra venerdì e sabato, i militari del Nucleo investigativo, hanno rintracciato e arrestato tre cittadini italiani del ’52, 56 e del ’65, due residenti a Prato e uno a Vinci per sottoporli a esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Grasse in Francia, poiché imputati per truffa. Sono stati portati in carcere.