Tutti i sentieri portano a Migliana. Escursioni tra natura e tradizioni

Si chiama "Tutti i sentieri portano a Migliana" la nuova iniziativa della Pro loco di Migliana, un ciclo di escursioni guidate (almeno una al mese, tutte diverse), con ospiti d’eccezione e a partecipazione gratuita. L’intento è quello di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali, di storia, di tradizioni e di prodotti agroalimentari, alle soglie della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo e immerso in una ricca rete di sentieri che collegano la frazione del Comune di Cantagallo alle altre attrazioni valbisentine.

L’apertura del ciclo è affidata, domenica 11, ad Andrea Cuminatto, con un doppio appuntamento: la mattina "A spasso con l’autore", ovvero un’ escursione "narrata" insieme all’autore di "Escursioni in Appennino Pratese" della lunghezza di circa 12 chilometri (con pranzo al sacco e partenza alle 9.30 dalla sede della Pro loco, nei locali della Misericordia) lungo uno dei due itinerari proposti sul libro, ovvero un anello che, passando dal Sentiero dei Tabernacoli tocca la cascina di Vespaio, la Riserva Naturale e le Sorgenti del Bisenzio; alle 14.45, al rientro, alla sede della Pro loco, ci sarà la presentazione del volume che il giornalista appassionato di trekking e viaggi ha scritto in occasione del 140esimo anniversario della sezione pratese del Cai (con possibilità di acquistare il libro).

L’appuntamento successivo è per domenica 15 giugno, con una breve camminata per conoscere e riconoscere le erbe commestibili, con l’esperto Vittorio, e un buffet a base di erbe locali alla Pro loco. Due date per luglio: sabato 12 breve escursione di circa 5 chilometri e al termine "Concerto nel castagneto" col violinista Daniele Iannaccone (partenza alle 9.30) mentre il 27 luglio, in occasione della Rievocazione della Festa di Sant’Anna a Cascina di Spedaletto, una comitiva partirà da Migliana per congiungersi, in quota, agli altri gruppi che a piedi arriveranno alla porta della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, per poi tornare in paese nel pomeriggio, in un anello di andata e ritorno di circa 16 chilometri (partenza alle 9).

Il programma delle escursioni, guidate e gratuite, è stato allestito con la consulenza della guida e autrice di libri su cammini e trekking, Barbara Gizzi, ed è realizzato grazie al contributo di esercizi commerciali di Migliana, aziende agricole e artigiani che hanno sponsorizzato l’iniziativa per coprire le spese delle guide. Per informazioni e per prenotare la propria partecipazione alle escursioni: Pro loco (tel. 371 6253985, mail a [email protected]) o Barbara Gizzi (tel. 340 986680).

Claudia Iozzelli