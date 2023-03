Tutti i prezzi per nuotare in piscina

E’ ripartita l’attività della piscina comunale di Comeana. La struttura è aperta il lunedì

e giovedì dalle 14 alle 21; il martedì e venerdì dalle 9 alle 21; il mercoledì dalle 13 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 13. L’ingresso giornaliero per il nuoto libero costa 7,50 euro (ridotto 5,50 euro); il pacchetto da 10 ingressi sempre il nuoto libero 65 euro (valido 2 mesi) e quello ridotto 50. L’acquafitness si può fare al prezzo di 10 euro per un giorno oppure 75 euro con 10 ingressi e c’è la possibilità di abbonamenti da uno a tre mesi con frequenza bisettimanale, da 65 a 260 euro. La scuola di nuoto per adulti costa 70 euro al mese, quella per bambini (da 3 anni in poi) va da 50 a 180 euro. Il corso per gestanti ha un costo di 50 euro (una volta a settimana per un mese) oppure 65 euro per due volte

a settimana. In quest’impianto c’è anche la possibilità di lezioni private di nuoto: il costo della singola lezione

è 25 euro, il pacchetto di 5 lezioni costa 100 euro e 10 lezioni sono a 190 euro. Per i più piccoli, cioè dai neonati

ai 3 anni, ci sono corsi di acquaticità insieme ai genitori: il pacchetto 6 ingressi costa 54 euro, quello da un ingresso a settimana per un mese (il sabato mattina) 35 euro. Per accedere ai corsi della piscina è richiesto il certificato medico non agonistico eccetto per l’ingresso giornaliero e sotto i 6 anni di età. La quota di iscrizione

è 15 euro. Per informazioni: 055.8710023 o scrivere a [email protected]