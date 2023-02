Tutti i messaggi per gli alleati

1 L’affondo

"A Prato si vince se facciamo bene politica, ma non è scontato, perché purtroppo in passato sono stati fatti enormi errori. Il mio supporto ci sarà con un progetto condiviso nel centrodestra. Se invece non mi verrà chiesto niente allora farò scelte diverse".

2 La rilevazione

"Il sondaggio di cui si parla da giorni in città non l’ho commissionato io, mentre ne ho promossi altri in passato, cosa che faccio a cadenza regolare perché voglio sapere se sto lavorando bene. I dati emersi dai sondaggi in mio possesso sono stimolanti, per certi versi devastanti e li tirerò fuori al momento giusto".