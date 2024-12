Tushe Prato affronta il primo test probante contro Conversano in trasferta

Nuova impegnativa trasferta per la Tushe Prato che domattina (la gara avrà inizio alle ore 11) sarà di scena a Conversano, in Puglia. In questo caso, rispetto al precedente viaggio in Sicilia, alle difficoltà logistiche si aggiungono anche quelle tecniche, perché l’avversario di turno è di quelli pericolosi.

Dunque, quello con il Conversano sarà il primo test probante per la squadra di Valentina Megli in questo campionato. Nella quarta giornata d’andata si disputeranno anche queste gare: Publiesse Chiaravalle-Trapani e Halikada Gattopardo-Edilspi Mattroina. Riposa l’Euromed Mugello.

La classifica del girone C della serie A2 femminile: Trapani 6 punti; Tushe Prato e Publiesse Chiaravalle 4; Conversano ed Euromed Mugello 2; Edilspi Mattroina e Halikada Gattopardo 0. Tushe Prato, Publiesse Chiaravalle ed Edilspi Mattroina una partita in meno.