Turisti per il Capodanno cinese. Il Dragone fa capolino nelle ditte. E oggi sfilate e danze in centro

La pioggia non ha scoraggiato i tanti curiosi del Capodanno cinese. La giornata, nonostante il maltempo, si è svolta come da programma con il passaggio delle sfilate tra le fabbriche del Macrolotto e il tradizionale Dragone trainato dai giovanissimi volontari che ha fatto capolino, in segno di buon auspicio, in tutte le aziende guidate da orientali. La prima giornata di festeggiamenti è andata, ora si attende il clou previsto per oggi in via Pistoiese, via Filzi e in centro storico. Rispetto a quelle nel Macrolotto sono sfilate capaci di attrarre un numero maggiore di visitatori. Per questo l’amministrazione ha deciso di creare un brand che unisca la città con la manifestazione per eccellenza e più rappresentativa della comunità cinese: un modo per stabilire un ponte tra culture ma anche per promuovere la città da un punto di vista turistico.

La manifestazione infatti richiama sempre più persone da fuori città: in piazza del Mercato Nuovo ieri sono comparsi una decina di camper, babbo e figlio invece hanno chiamato in Comune per conoscere nel dettaglio il programma prima di iniziare il loro viaggio verso Prato da Bari. Insomma anche il capodanno cinese può essere motore di attrazione turistica e creare indotto.

Oggi la sfilata con il tradizionale dragone è attesa al Macrolotto zero e in centro storico. Alle 9 è prevista la partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina 19, i figuranti arriveranno poi in piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi, via Pistoiese, via Giordano (inversione di marcia), via Marini, Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico, via Guasti, piazza del Comune, via Ricasoli, piazza San Francesco, via San Bonaventura e infine il corteo arriverà piazza Santa Maria delle Carceri, dove al termine della sfilata ci saranno performance di danza e musica capaci di attirare visitatori.

Visitatori che avranno un’ulteriore occasione di conoscenza della città grazie all’apertura in via Ricasoli dello Spazio di Cardato Riciclato Pratese, il punto vendita del consorzio di produttori dove sarà possibile acquistare accessori, coperte e capi di abbigliamento di alta qualità rigorosamente Made in Prato. E’ la prima volta che viene realizzato un collegamento diretto tra tradizione tessile e Capodanno cinese, che ogni anno porta a Prato migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. Proprio per attendere turisti al meglio, via Pistoiese si è tirata a lucido anche grazie all’iniziativa di volontari. Segnaletica verticale, muri e colonnine ripulite dagli adesivi, strade spazzate, aiuole ripulite.

Quella tenuta in via Pistoiese e via Filzi è stata stata una vera e propria pulizia straordinaria, ad opera dei volontari delle principali associazioni cinesi e italiane attive a Prato. Per tutto il percorso ci sarà la temporanea sospensione della circolazione. Attenzione quindi ai divieti di sosta, che saranno in vigore dalle 7,30 alle 14,30 in via San Vincenzo, in un tratto di via Pistoiese e di via Strozzi e nel parcheggio di via Cavour. Dalle 9 alle 14 scatta in piazza delle Carceri divieto di vendita e di introduzione nell’area di bombolette spray al peperoncino e di bevande alcoliche e superalcoliche o di qualunque genere in contenitori di vetro, alluminio o comunque qualsiasi altro materiale contundente. In vigore il divieto per i pubblici esercizi in piazza o in prossimità della piazza di somministrare per asporto bevande alcoliche e superalcoliche o bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro, fatta salva la somministrazione al banco e al tavolo.