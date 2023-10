Turisti in crescita, +40% di presenze. La provincia piace anche agli stranieri

Il turismo ingrana la marcia. La provincia di Prato, come risulta dai dati diffusi dall’ufficio turistico del Comune, registra una significativa ripresa post Covid, sia negli arrivi che nelle presenze, con aumento della clientela sia straniera che italiana.

I flussi turistici dichiarati dalle strutture ricettive dell’intera provincia nel 2022 riportano rispettivamente un totale di 196.079 arrivi e 443.927 presenze, registrando complessivamente rispetto allo stesso periodo del 2021, una variazione percentuale in aumento del 39,9% nei pernottamenti, pari a più 126.713 presenze e del 56,9% negli arrivi, pari a 71.074 unità di turisti in più che hanno visitato il nostro territorio.

L’analisi dei dati del 2022 rispetto al 2021 dal punto di vista della provenienza mostra ottimi trend crescenti sia per i turisti italiani che per gli stranieri. In particolare si segnala il forte recupero dei turisti stranieri con un +134,4% negli arrivi e +125,5% nelle presenze, mentre più contenuta, ma sempre con una crescita consistente rispetto al 2021 risulta la componente italiana, con un +27% negli arrivi e +4,2% nelle presenze.

E le previsioni per il 2024 sono altrettanto rosee: il settore è in espansione e Prato vuole cogliere la sua opportunità.