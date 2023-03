Turismo sostenibile, avanti tutta Il cammino dell’acqua è realtà Trekking lungo il torrente Bagnolo

Montemurlo punta sul turismo sostenibile. Sarà inaugurato a fine maggio il ’Cammino dell’acqua’ lungo il torrente Bagnolo. Un percorso trekking ad anello di 7,1 chilometri, adatto a tutti, che consentirà ai camminatori di scoprire il paesaggio fluviale lungo il torrente Bagnolo, fino ad arrivare al bacino idrico di Montachiello e quindi alla cava Guarino di marmo verde.

L’intervento ha un costo complessivo di 7 mila euro ed è realizzato dal Comune grazie alla sponsorizzazione di Publiacqua attraverso il bando ’I Comuni dell’acqua’, rivolto al sostegno alle iniziative di valorizzazione e tutela ambientale. In queste settimane sono in corso i lavori di pulizia del sentiero e d’installazione dei pannelli informativi e didattici a cura di alcune associazioni del territorio, la Banda dei malandrini, Ikp Prato e Cgfs.

"Il Cammino dell’acqua ha una duplice finalità - spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Montemurlo, Alberto Vignoli – da un lato presentiamo un percorso trekking facile e adatto a tutti. Allo stesso tempo proponiamo un’esperienza didattica sul ciclo dell’acqua. Attraverso l’installazione di una serie di pannelli informativi, raccontiamo il ciclo di potabilizzazione dell’acqua in un’ottica di valorizzazione della risorsa idrica e del consumo dell’acqua del rubinetto". Il percorso lungo il Bagnolo avrà una lunghezza totale di 7.1 chilometri (di cui solo 1,5 km in territorio urbanizzato), un dislivello di 275 metri ed una durata di percorrenza prevista di 2 ore e mezzo. Il punto di partenza e di arrivo sarà il fontanello di alta qualità di piazza Bini a Bagnolo. Il Cammino dell’acqua lungo il torrente Bagnolo sarà inaugurato a fine maggio con due giorni di iniziative dedicate agli studenti delle scuole del territorio e alle famiglie.

Il bando ’I Cammini dell’acqua’ è promosso da Publiacqua

Oggi sono quindi 32 i cammini a disposizione di escursionisti e cittadini che desiderano scoprire o riscoprire il loro territorio. "Quando abbiamo pensato a questo bando speravamo che ne fossero comprese spirito e finalità. I risultati delle due edizioni in questo senso ci confortano – dice Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua -. Amministrazioni, associazioni ed enti che hanno ricevuto il sostegno del nostro bando lo hanno perfettamente interpretato andando a riscoprire e valorizzare percorsi che attraversano luoghi dimenticati ma bellissimi e ricchi di storia. Luoghi, come nel caso del cammino proposto dal Comune di Montemurlo – fortemente legati all’acqua, vicini alla città ma per troppo tempo dimenticati o sottovalutati. Luoghi che il nostro bando aiuta oggi a rendere fruibili e disponibili per cittadini e studenti. Publiacqua ha sviluppato e messo online un sito dedicato. Un contenitore virtuale dove sono raccolte tutte le informazioni: www.camminidellacqua.it