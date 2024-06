Tributo a Francesco Nuti in Castello. Il Signor Quindicipalle. E Rellini

Inizia stasera la programmazione estiva del Terminale al Castello con l’omaggio a Francesco Nuti: alle 21.45 sul grande schermo il Signor Quindicipalle del 1998 che fu girato proprio all’interno del Castello per le sequenze del campionato di biliardo nel 1997. A introdurre la visione, sarà presente uno degli sceneggiatori del film, il pratese Mario Rellini, che sarà intervistato da Federico Berti. E’ stata l’ottava regia di Cecco di Narnali che aveva nel cast una delle attrici più amate dal pubblico italiano, Sabrina Ferilli. Insieme per raccontare una storia di amore e di biliardo, elementi ricorrenti nel cinema di Nuti. L’ingresso è libero. In ricordo di Francesco Nuti continua al Colibrì il Narnali Festival. Questa sera nello spazio esterno del circolo Grassi di via Pasubio sul palco ci sarà Legno, il duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. Nessuno sa chi siano, i Legno si presentano con il volto coperto da stravaganti scatole e si fanno chiamare Legno triste e Legno felice. Hanno all’attivo tre album e una sfilza di singoli da alta classifica come Affogare, Spaccotutto e Febbraio.

Restiamo al cinema, con la programmazione nelle altre sale. Al Pecci secondo appuntamento con la rassegna CineBrividi: alle 21 La guerra del Tiburtino III di Luna Gualano, con Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo Calabresi. Sarà presente in sala la regista Luna Gualano, giovani autori più interessanti degli ultimi tempi, che nei suoi film racconta degrado delle periferie, stavolta in un omaggio spassoso ai B-movie americani della fantascienza anni ’50 . Sempre al Pecci alle 18.15 The animal kingdom in versione originale con sottotitoli. Infine, due le proposte del Cinema Eden: Kinds of kindness alle 17 e alle 20.30; L’arte della gioia parte 2 alle 17 e alle 20.45.