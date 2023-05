Treni in tilt per maltempo Direttissima: gravi disagi

Un’altra giornata da dimenticare per il trasporto ferroviario e non solo. L’ondata drammatica di maltempo che sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna, causando morti, allagamenti e frane, sta avendo ripercussioni anche nei collegamenti fra Prato e Bologna. Tanto che nella tarda mattinata di ieri si è resa necessaria la chiusura per oltre due ore della Direttissima per problemi alla linea fra le stazioni di Monzuno e Grizzana. I lavori eseguiti dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana dovevano svolgersi inizialmente per sole due ore, durante la pausa pranzo, ma invece si sono prolungati più del previsto, costringendo così centinaia e centinaia di pendolari in attesa per ore alle stazioni. Non solo. Alcuni pendolari arrivati alla stazione di Grizzana hanno dovuto prendere un bus sostitutivo, ritrovandosi anche in situazioni di difficoltà visto che c’erano oltre cento persone in attesa di un mezzo pubblico. Altri invece hanno viaggiato in condizioni critiche con treni strapieni di persone. Oltre ai treni cancellati, sono stati molto pesanti i ritardi di quelli in qualche modo partiti, anche perché a un certo punto sulla Direttissima sono stati dirottati i treni dell’Alta Velocità sempre a causa delle pessime condizioni meteo in Emilia Romagna. E’ stata una giornata di gravi disagi anche perché fino a buona parte del pomeriggio le informazioni sui siti e le app di Trenitalia scarseggiavano, visto l’intrecciarsi delle emergenze. Molto importante è stato il contributo della pagina Facebook Comitato pendolari della Direttissima che fino al primo pomeriggio è stata una preziosa fonte di notizie su quello che stava accaddendo. La giornata è stata complessa anche per le strade. Ieri mattina si è registrata una grossa frana sull’autostrada A1, tra Sasso Marconi e il bivio con la Direttissima verso Firenze. E’ stato così attivato uno scambio di carreggiata e si sono registrate lunghe code. Situazione critica anche sulla Porrettana, tra Casalecchio e Sasso Marconi, per traffico pesante in uscita al casello di Casalecchio.

Non è detto che la situazione oggi possa tornare alla normalità. In molti comuni vicini al confine con la provincia di Prato proseguirà l’allerta rossa per criticità idrogeologica e quella arancione per l’allerta idraulica.

Sdb