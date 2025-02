Treni, estate di passione. Lavori su Prato-Bologna. Previsti disagi e deviazioni

Una cabina di regia congiunta fra Emilia Romagna e Toscana per le linee ferroviarie appenniniche (Bologna-Prato, Pontremolese e Faentina), per arrivare a migliorare la vita di chi prende il treno e per fare il punto sugli investimenti previsti nei prossimi anni. Attesi 560 milioni di euro per la linea Prato-Bologna e quasi 250 milioni per la Faentina che consentiranno di migliorare il servizio, ma nel breve periodo comporteranno interruzioni e disagi, soprattutto durante l’estate. È quanto emerso durante il primo incontro fra le due Regioni insieme ai sindaci del territorio, Rfi e Trenitalia. "Quel che è emerso sono ingenti investimenti - ha detto l’assessore regionale a mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli - che in questa fase produrranno anche interruzioni e quindi disservizi. Dobbiamo garantire una regolarità del servizio, particolarmente difficile sulla Faentina perché nel tratto emiliano-romagnolo sono ancora presenti circa 200 frane". Baccelli ha spiegato che "le alternative in caso di interruzioni sono i bus sostitutivi che però nei tratti appenninici non hanno certamente tempistiche analoghe a quelle dei treni. Quindi cercheremo di ridurre le interruzioni" anche se, ha continuano "in estate le interruzioni saranno importanti sia sulla Prato-Bologna ma anche sulla Faentina".

L’assessore regionale a mobilità e infrastrutture dell’Emilia Romagna, Irene Priolo, ha detto che "l’incontro ha proprio lo scopo di rinsaldare rapporti tra Emilia-Romagna e Toscana, il prossimo, sarà a Bologna. Siamo consapevoli della particolare attenzione che dovremo prestare ai pendolari quando saranno attivati i cantieri finanziati con il Pnrr". Per il presidente della Toscana, Eugenio Giani, "il tema dei pendolari e dei servizi regionali è cruciale. Il miglioramento delle linee ferroviarie secondarie e del trasporto locale è una sfida importante, che richiede investimenti e coordinamento tra le amministrazioni locali e le ferrovie".

"Abbiamo avviato un percorso di collaborazione sulla base dell’intesa tra i due presidenti - ha sottolineato l’assessore regionale Stefano Baccelli-. E’ il primo incontro a cui ne seguiranno altri per rafforzare la cabina di regia già esistente per la linea Prato-Bologna, e lavorare in sinergia anche sulle altre tratte ferroviarie strategiche".

Dagli incontri è emersa la portata degli investimenti previsti, che saranno particolarmente significativi nei prossimi anni. In particolare, sono stati stanziati circa 560 milioni di euro per la linea Prato-Bologna e quasi 250 milioni di euro per la Faentina. Questi fondi consentiranno di migliorare il servizio e la sicurezza ferroviaria, ma nel breve periodo comporteranno inevitabili interruzioni e disagi, soprattutto durante il periodo estivo.