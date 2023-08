Transizione Ecologica e Digitale a Prato: Fondi in Arrivo

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha pubblicato in questi giorni il bando per contributi a fondo perduto a sostegno di progetti per realizzare programmi di investimento che abbiano come obiettivo il miglioramento della sostenibilità socio-ambientale della produzione e la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

Il bando è già consultabile alla pagina https:www.ptpo.camcom.itservizicontributitransizione-ecologicatransizione-ecologica-digitale.php ma verrà presentato pubblicamente con un evento il 14 settembre. Si potrà poi presentare la domanda solo a partire dal 16 ottobre e fino al 30 novembre 2023.

"Continuano le opportunità di crescita e di investimento per il distretto tessile – è il commentodell’assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri – I bandi derivati dai 10 milioni per il distretto non si fermano. Siamo soddisfatti per il lavoro fatto col primo bando e abbiamo già pubblicato il secondo bando per consentire alle imprese di organizzarsi per l’autunno".