"Tranquilli" clown e mimi alla sala Banti

Prosegue la rassegna di teatro per famiglie ’Ci vediamo a teatro!’, giunta quest’anno alla sua 17esima edizione. Il prossimo spettacolo in cartellone è per domani, domenica 9 febbraio, alle 16.30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) con "Tranquilli!!!", diretto e interpretato da André Casaca, una produzione Teatro C’art Comic Education Italia.

"Tranquilli!!!" è uno spettacolo che, attraverso clown, mimo e teatro fisico, invita a riscoprire la serenità nel caos quotidiano. Alternando poesia, romanticismo e umorismo, il protagonista, una caricatura dell’uomo moderno stressato, gioca a basket, risponde a telefoni silenziosi e si ferma a riflettere. "Tranquilli!!!" è un inno alla calma e alla bellezza nascosta nel vivere semplice. Età consigliata per la visione dello spettacolo dai 3 anni.

La rassegna di teatro ragazzi ’Ci vediamo a teatro’ è promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo e la collaborazione dei Formaggini Guasti. Il posto unico costa 5 euro. Per informazioni, prenotazioni e prevendite si possono contattare I formaggini guasti telefono 0574 651548 – 328.2718519 email [email protected].