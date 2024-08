Tra taglieri e microfoni. C’è Radio Bottega: "Raccontiamo la città"

Lo studio di registrazione lo sta mettendo in piedi sul lato bottega. Anzi, Bottega. Perché così si chiama la sua attività che si affaccia in piazza Sant’Antonino: un locale che serve colazione, pranzi e aperitivi, coraggiosamente aperto in piena pandemia. Taglieri, microfoni e… tanta voglia di raccontare quanto c’è di bello nel nostro centro storico. Sta per nascere una nuova web radio e si chiamerà "Radio Bottega": sarà la colonna sonora del nostro centro storico in formato cartolina, coniugando il dinamismo della radio a internet. Tutto il racconto delle bellezze della città e delle sue attrazioni culturali che passano dai musei, dai teatri, dalle librerie e dal cinema. È un vulcano di idee Benedetta Bonacchi, giovane imprenditrice che si è fatta le ossa nella ristorazione a New York (una delle specialità del locale è la colazione all’americana che piace tanto agli studenti del New Haven) e fondatrice di "Bottega": la sua ultima intuizione è quella di lanciare una web radio che punti a diventare anche una finestra per le attività commerciali.

"Quando mi è venuta l’idea era gennaio. In quel periodo mi capitava di sentire lamentele sul centro che non funziona, che non ci sono iniziative e che, se queste ci sono, vengono scoperte tardi... Perché dunque non creare un contenitore che connetta in rete questa molteplicità di iniziative? Lo strumento della web radio è quello che si prestava meglio al mio progetto". Chi farà da speaker, chi al palinsesto: nel giro di un mese tutti i dettagli saranno messi a punto. "Radio Bottega" darà inoltre la possibilità di ascoltare tanti podcast culturali e non mancherà il salotto per le interviste che Benedetta sta allestendo nel fondo attiguo appena rilevato.

Uno spazio versatile: da una parte il reparto bottega con la vendita di prodotti, dall’altra l’angolo libri a disposizione delle realtà culturali per presentazioni e altri eventi. E poi lo staff di "Radio Bottega" che farà interviste, interagirà con vari operatori culturali in collegamento con il canale Instagram di "Bottega Prato". Il sogno di Benedetta? Dare il benvenuto alla prossima primavera allestendo un piccolo giardino in piazza Sant’Antonino per attività come corsi di yoga ed esibizioni musicali fra maggio e giugno, un bel progetto che implicherebbe la pedonalizzazione temporanea della piazza oggi adibita a parcheggio. "Ho voluto uno staff è tutto femminile per una mia scelta etica - sottolinea l’imprenditrice – Siamo una squadra affiatata!".

Maria Lardara