Toscana Pride a Prato, programma e orari dell’evento

Prato, 13 giugno 2025 – Toscana Pride a Prato sabato 21 giugno. Il ritrovo del grande corteo è fissato alle 16 in piazza del Mercato Nuovo e la parata terminerà in ⁠piazza Santa Maria delle Carceri. L’iniziativa è stata presentata nella mattinata di oggi, 13 giugno, al Centro per l’Arte contemporanea “L. Pecci”. “Anche quest’anno la Regione Toscana concede con orgoglio il patrocinio al Toscana Pride, una scelta coerente con i valori di libertà, uguaglianza e dignità di ogni persona e famiglia”, ha dichiarato l’assessora alle politiche di genere Alessandra Nardini partecipando alla conferenza stampa assieme a Lalique Chouette, portavoce politica della manifestazione, all'assessora alle pari opportunità del Comune di Prato Maria Logli, al direttore "Pecci" Stefano Collicelli Cagol.

La parata

Il ritrovo del grande corteo è dalle 16 in Piazza del Mercato Nuovo a Prato. La parata seguirà il seguente percorso: ⁠Viale Galilei, ⁠Via Protche, ⁠Piazza Ciardi, Via Porta al Serraglio, Via del Serraglio, ⁠Via Guizzelmi, Largo Carducci, Piazza del Duomo, Via Magnolfi, Via Cavallotti, Via Sant’Antonio, Canto al Mercatale, Piazza Mercatale, Porta Mercatale, Ponte al Mercatale, Via Matteotti, Ponte XX Settembre, ⁠Via Arcivescovo Martini, Piazza San Marco, Viale Piave e terminerà in ⁠Piazza Santa Maria delle Carceri. Il documento politico

"Affettività e famiglie, contrasto alle discriminazioni, educazione alle differenze, salute, prevenzione e benessere, autodeterminazione, lavoro, diritti umani e diritti queer nel mondo, territori, ambiente e sostenibilità sono i temi intorno a cui ruota il documento politico del Toscana Pride che nasce dall’esigenza di riaffermazione e tutela dei percorsi delle persone LGBTQIA+*, in particolare le persone transgender e intersessuali, e delle famiglie omogenitoriali. Un atto politico di resistenza nei confronti di un governo oscurantista e repressivo che mette in discussione i principi della nostra stessa Costituzione. Una presa di posizione e di parola netta nel segno della laicità̀, dell’antifascismo, dell’antisessismo, dell’antirazzismo, del pacifismo, dell’anti-classismo, della giustizia sociale e della lotta transfemminista e intersezionale al patriarcato e all’odio”. Il manifesto

“Abbattiamo i muri. Tessiamo futuri”. È questo il claim del manifesto del Toscana Pride 2025 realizzato dall’illustratrice Agnese Puccinelli. E sarà proprio questa rabbia, l'ariete con il quale le persone queer abbatteranno tutti i muri. I muri dell'odio, del pregiudizio e dell’indifferenza. Toscana Pride Festival

Dal 18 al 20 giugno a Prato presso i Giardini Bonamici si terrà il Toscana Pride Festival. Si comincia mercoledì 18 giugno alle 18 con la presentazione del libro “Storie di genitori trans*” con l'autore Egon Botteghi e la portavoce del MIT Roberta Parigiani. Seguirà il talk dal titolo: “Voci fuori margini linguaggio, identità e potere nella comunita queer” con la presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi e la sociolinguista Vera Gheno. Modera: Martina Cardamone presidente di Arcigay Livorno. Seguirà aperitivo con dj set di Sonny e concerto di Choreos con perfomance di Monella Rai. Chiude la serata lo spettacolo “Wunderdrag” con le drag di WOW! a cura di Lalique Chouette con guest Magika Kontessa e il dj set con Attila.

Giovedì 19 giugno alle 18 ci immergeremo nel mondo fatato di Dalidame attraverso la lettura di fiabe a cura della drag queen Dalidam. Alle 18.30 c’è “Sapevatelo! Tutto ciò che avreste sempre voluto chiedere ad un drag king ma che non avete mai osato chiedere” talk con Nyx Undicesima, The Rusty Bat, Sturm und Drag e VladAss King. Modera Lalique Chouette. Alle 19.30 invece si terrà il talk dal titolo “Fuorilegge diritti lgbtqia+ tra vuoti normativi, discriminazioni e battaglie di cittadinanza” con la presidente nazionale di Agedo Donatella Siringo, l’avvocato di Rete Lenford Matteo Mammini e la presidente di Famiglie Arcobaleno Toscana Monia Marcacci. Modera Marco Del Tongo segretario di Arcigay Prato-Pistoia. Seguirà aperitivo e dj Set con Sonny e stand up di Simonetta Musitano. Alle 22 gran finale con “Drag like a King Drag Show” con Nyx Undicesima, The Rusty Bat, Sturm und Drag, VladAss King e dj set con Sonny.

Ultima giornata di festival venerdì 20 giugno presso il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci alle 18 in collaborazione con “Solo se ti rende felice” happy corner queer on stage è previsto il talk sul tema: “Storia, identità ed attivismo perfomativo nella comunità lgbtqia+” con Marchesa, Maya de Leo, Nemesi Utopia Ninja. Modera Lalique Chouette. Alle 19 lo show/reading di e con Fumetti Brutti “Tutte le mie cose belle sono rifatte” e a seguire aperitivo e dj set con Sonny. La giornata finisce con “Pussy Taboo”, la performance teatrale di e con Laura Rossi e Letizia Pieri e “Love is the message” la performance di vogueing a cura di Vio Godmother Munera e Legendary Nemesi Utopia Ninja. Alle 22:30 gran finale con “Non Amarci” la performance live di e con Santaviola e Goldie Dj. Segue dj set con Goldie. I numeri del Toscana Pride 2025

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso nel 2016 da un’ampia rete di associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: AGEDO Firenze, AGEDO Livorno Saverio Renda, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Carrara “Trecento60°”, Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Arcigay Livorno “L.E.D Libertà e Diritti”, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Coming Out LGBTQIA+ (Valdinievole, Zona del Cuoio e Piana di Lucca), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow. Ad oggi sono 30 i patrocini di Comuni e della Regione Toscana. Ad oggi, le adesioni di associazioni, partiti e altre realtà sono 65. I carri presenti in parata sono 12. Le principali realtà sostenitrici della manifestazione sono: SPI CGIL, le ARCI toscane, Uisp Toscana.

Servizi dedicati alle persone con disabilità

II Toscana Pride è uno spazio di festa, di lotta e di cura collettiva. Per viverlo al meglio, sono state prese alcune misure. Saranno a disposizione: bagni accessibili disponibili all’arrivo; aree di decompressione: dietro il trenino di Famiglie Arcobaleno troverai uno spazio tranquillo, dedicato a chi ha bisogno di decomprimere. Inoltre, oltre allo spezzone lungo il corteo sarà presente in Piazza Mercatale una zona di decompressione statica per chi ne avrà bisogno. Ogni carro avrà a disposizione acqua e tappi per le orecchie; traduzione in LIS (lingua dei segni italiana): gli interventi previsti saranno tradotti in lingua LIS da due interpreti; staff medico: sarà presente il servizio di Pronto Soccorso prestato dalla Croce Rossa, per qualsiasi emergenza rivolgersi a una persona dello staff che interverrà immediatamente chiamando i soccorsi; distribuzione acqua: grazie alla Coop sono state fornite bottiglie d’acqua che saranno sui carri a disposizione di chi ne ha necessità; staff volontario: durante tutta la manifestazione saranno presenti le persone volontarie riconoscibili dalla maglietta rossa staff. Alcune persone indosseranno anche una bandana viola al braccio: si occupano specificamente del supporto psicofisico. Official party

La grande festa del Toscana Pride sarà a Pistoia nel Parco di Montuliveto. Ospite d’eccezione BigMama. Tra gli ospiti attesi anche Vergo, Mydrama e Yosef. Dalle ore 20 in poi è stato allestito un intero villaggio con area food, show, dj set. Il pride show avrà inizio alle ore 22 e vedrà esibirsi oltre alle guest sopracitate le migliori drag queen della scena Toscana: Ava Hangar e la famiglia del The Shade (Panthera Virus, The Rusry Bat, Bianca Munera Wutang), Monella Rai e Yona is Rich dalparty Gloria, Christine Lacroix, Robyn Folie, Magika Kontessa e Dalidame. Concucono La Marchesa e Marco il Giallino. Il biglietto dà diritto all’ingresso per tutta la serata.