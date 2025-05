Verso il Toscana Pride. L’arcobaleno inizia a Prato. Festa a Pistoia con BigMama

Il 21 giugno l’arcobaleno inizia a Prato, con la grande parata del Toscana Pride, e finisce a Pistoia. La Festa ufficiale, l’evento conclusivo, con special guest BigMama, sarà a Pistoia nel Parco di Montuliveto. "Sarà una giornata bellissima – dichiara il presidente di Arcigay Prato Pistoia L’Asterisco, Guido Del Fante – per tutta la comunità Lgbtqia+ e non solo. Le due città si riempiranno di colori, gioia e festa e non vediamo l’ora di esserci. Siamo molto felici della collaborazione con Montuliveto che insieme a noi organizzerà la festa ufficiale dalle ore 20. L’obiettivo è stato quella di organizzare uno spazio inclusivo, accessibile e alla portata di tutte e tutti". E che coprisse entrambe le province: "La parte più politica, la parata, a Prato, mentre quella di festa a Pistoia. Questa decisione è stata presa perché le associazioni del territorio rappresentano un’area vasta, non solo Prato", spiega Del Fante. A organizzare il ‘party’ sono infatti Arcigay Prato Pistoia Asterisco, Famiglie Arcobaleno In Toscana, Coming out della zona Valdinievole e Agedo Firenze.

La superospite del party finale, dicevamo, sarà BigMama, la rapper e cantautrice che è diventata una delle voci più potenti e autentiche della scena italiana. Ha trasformato bullismo e body shaming in forza creativa.

"La scelta di organizzare a Pistoia la festa è nata proprio dalle associazioni, che non sono solo pratesi – ribadisce Valerio Chellini (in arte Lalique Chouette), portavoce del Toscana Pride – in questo modo hanno voluto coprire maggiornamente il territorio che rappresentano". I biglietti per il party, dove ci saranno aree food e relax, sono ancora disponibili (link per l’acquisto qui https://klap.life/event/toscana-pride-official-party). La previsione, per la festa, è di 3mila persone. "L’auspicio a livello personale, per quando riguarda la parata, è che Prato riesca a raggiungere i numeri di Firenze, quando a partecipare furono in cinquantamila. La parata prenderà il via alle 16 ma l’itinerario sarà svelato i prossimi giorni. Dovrebbe durare fino alle 19 circa, poi dalle in serata inizia il party nel pistoiese.

"Per noi di Montuliveto – dichiara Claudio Galligani, Amici di Montuliveto – è un onore ospitare la festa ufficiale del Toscana Pride all’interno del parco. Questo evento rappresenta una grande occasione per celebrare e dare visibilità a valori per noi fondamentali: inclusione, libertà di espressione e uguaglianza. Il Pride è una festa che accoglie tutte le persone, a prescindere dalle loro identità, orientamenti e storie personali e porta con sé un messaggio potente: nessuno deve sentirsi escluso o discriminato. Organizzarlo all’interno di Montuliveto – continua Galligani – significa rendere questo messaggio ancora più forte, perché il nostro parco è un luogo di comunità, di incontro, di scambio e di cultura. Crediamo che i parchi pubblici debbano essere spazi aperti, sicuri e accoglienti per tutti e tutte e il Pride a Montuliveto è la dimostrazione concreta di questa visione".

Il Toscana Pride, manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+*, dal 2016 ad oggi, ha portato in piazza 150mila persone. Dalle 16 associazioni che oggi compongono il comitato promotore è nato il percorso politico che ha portato al Pride. La scelta del Comitato, spiegavano in una nota gli organizzatori, è ricaduta su Prato "città multiculturale dove convivono comunità diverse, per celebrare la potenza delle tante identità che compongono l’universo arcobaleno, l’accoglienza come pratica politica e la bellezza della diversità dei corpi".

m. c.