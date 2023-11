Torrente Bagnolo sorvegliato speciale

Corsi d’acqua sorvegliati speciali. In corso l’intervento di onitoraggio sul torrente Stregale che attraversa l’abitato in zona Morecci. Il Comune ha già provveduto a togliere tutti i detriti che il torrente in questi giorni ha portato giù dalla montagna e che rischiavano di ostruire il ponte nei pressi dei lavatoi.

A seguito del sopralluogo del Genio civile su tutti i corsi d’acqua del territorio, il Comune ha disposto un intervento di somma urgenza sul torrente Bagnolo dove ci sono alcune erosioni di sponda in alveo. Già effettuate, invece, le prime sistemazioni - sempre con ripristini di somma urgenza - sul tratto collinare del torrente Bagnolo. È stata inoltre effettuata la chiusura della falla che si era creata sulla sponda sinistra del torrente Agna verso Montemurlo e su quella destra verso Montale. Continuano senza sosta i monitoraggi su tutto il territorio per verificare la tenuta dei torrenti, sulla viabilità e sulla situazione delle frane. In vista della nuova allerta prevista per oggi, solo ieri sono stati preparati 2200 sacchi di sabbia. La distribuzione porta a porta è a cura dei volontari delle associazioni Misericordia di Montemurlo e Oste, Vab Montemurlo, Cisom Montemurlo e Croce d’oro Montemurlo.