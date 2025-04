Torna Riciclao. Il mercatino pro Mato Grosso

Da oggi a lunedì torna Riciclao negli spazi dell’ex mercato coperto di via Umberto Giordano. Una manifestazione ormai tradizionale, organizzata dall’Operazione Mato Grosso e sostenuta dal Comune che mette insieme la difesa dell’ambiente, la solidarietà e la partecipazione dei giovani. In campo ci sarà un piccolo esercito di giovanissimi volontari, disposti ad usare mani e piedi al servizio della solidarietà, animati dal desiderio di vivere le vacanze di Pasqua in modo diverso.

Da oggi a sabato ci sarà la raccolta, di casa in casa, di tutti quegli oggetti che prendono la polvere negli armadi, nei garage e nelle soffitte delle nostre abitazioni: abbigliamento di ogni genere, biciclette vecchie e nuove, giochi e oggetti in buono stato, libri, fumetti, dischi, antiquariato e piccoli arredi. Le zone di raccolta saranno oggi Mezzana, Madonna dell’Ulivo, San Giuseppe, Resurrezione, Sacra Famiglia, La Querce, La Castellina, La Pietà, Le Badie; domani Viaccia, Maliseti, Narnali, Coiano, S.Lucia, Chiesanuova, Sacro Cuore, Galcetello, Figline, Galciana, Sant’Ippolito, Il Pino; sabato Grignano, Cafaggio, Casale, Vergaio, Capezzana, Tobbiana, Tavola, Iolo, Paperino, Fontanelle, San Giorgio, Santa Maria, Carmignano, Seano, Poggio a Caiano.

Tutti i cittadini possono partecipare alla raccolta consegnando direttamente ai volontari gli oggetti nelle date prestabilite quando passeranno di casa in casa (per chi ha ricevuto il volantino) o portandole al mercatino di Riciclao. Un’occasione per rimettere in circolo materiale che finirebbe nei rifiuti e per sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina.

Il Mercatino di Riciclao sarà aperto negli spazi di via Umberto Giordano oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domani, sabato e a Pasquetta dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; il giorno di Pasqua dalle 15 alle 20. Per altre informazioni è possibile visitare la pagina facebook di Riciclao, ti regalo un sogno o chiamare il 351 6952842.