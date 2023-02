Torna lo showrunner lab Aperte le iscrizioni alla seconda edizione

Dopo il successo dell’edizione 2022, torna a Manifatture Digitali Cinema Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano per entrare nel mondo delle Serie Tv. Il laboratorio è finalizzato alla formazione dei giovani ad una professione del futuro, molto richiesta e di centrale importanza nelle produzioni audiovisive: lo Showrunner, una figura che segue e coordina l’intero processo di realizzazione di una serie, dagli aspetti creativi a quelli produttivi. A partire da ieri sono aperte le iscrizioni alle selezioni per partecipare al corso di alta specializzazione. Il termine per iscriversi è il 13 marzo. Il laboratorio si terrà a Prato dal 13 aprile al 18 giugno 2023. Lo Showrunner Lab è rivolto a giovani con la passione e l’attitudine per le serie tv, per la scrittura, l’organizzazione, l’imprenditoria. Non è richiesta esperienza nel settore, dando così la possibilità, potenzialmente, a tutti gli interessati, di avvicinarsi a questo mestiere. A proporre Showrunner Lab è Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles, in partenariato con Associazione Produttori Audiovisivi e Pin Polo Universitario Città di Prato.