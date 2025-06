"Seminare idee" a Prato. Il coraggio delle scelte

Il coraggio è il filo rosso, la bussola di un festival che accende questo primo scorcio di estate pratese di un’ambizione nuova: "Seminare idee". Si chiama così il festival culturale pratese che si è aperto ieri al Politeama con l’incontro "Nessuna bilancia pesa il coraggio", il dialogo tra gli scrittori Roberto Saviano e Sandro Veronesi. Un incontro da tutto esaurito. Un Politeama pieno fino all’orlo ha accolto con una standing ovation l’ingresso di Veronesi e Saviano. "Questo è il calore che la mia città dedica a questo ragazzo e a chi ha il compito di proteggerlo", ha detto il due volte Premio Strega sollevando un’ovazione. Quindi via al dialogo tra i due scrittori, nel segno del coraggio, che significa soprattutto scegliere. Sono scelte quelle del giudice Giovanni Falcone, protagonista del romanzo di Roberto Saviano "Solo è il coraggio", e di Salvatore Todaro, al centro di "Comandante", libro di Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis, che decise di salvare i naufraghi nemici. Prima dell’incontro con Saviano e Veronesi hanno portato i loro i saluti al pubblico il Governatore Eugenio Giani, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Diana Toccafondi, e le ideatrici e direttrici del festival Annalisa Fattori e Paola Nobile.

"Seminare idee" entra nel vivo oggi e domani con il tema guida declinato attraverso diverse prospettive. Dall’attualità alla scienza fino alla poesia e alla musica: 31 eventi gratuiti (compresa la sezione Kids) tra conferenze, dialoghi e spettacoli. Tra gli appuntamenti di oggi (programma completo su www.seminareideefestival.it) troviamo incontri che esplorano il coraggio in ambito sociale e politico. Alle 10,15 in Piazza delle Carceri, Giorgio Van Straten e Walter Veltroni discuteranno su "Capitane coraggiose". Alle 17, al Politeama, Milena Gabanelli e Simona Sala affronteranno il tema delle sfide del sistema ospedaliero italiano con "Ospedali: né pronto, né soccorso".

Il coraggio è anche quello di ’guardarsi dentro’. Oggi alle 9,15, Massimo Ammaniti, neuropsichiatra infantile, terrà l’incontro "Gli adolescenti e il coraggio di crescere", a Palazzo Pretorio. Alle 10, nel Chiostro di San Domenico, Eraldo Affinati e Laura Bosio presenteranno "L’alfabeto della speranza". Agnese Pini, direttrice di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, dialogherà alle 11,15 in piazza delle Carceri con la scrittrice Viola Ardone sul tema del coraggio individuale e delle scelte personali che plasmano la nostra esistenza: ’Il coraggio di salvarsi da soli’ è un incontro che offrirà spunti di riflessione sulla resilienza e l’autodeterminazione. Tra i protagonisti di oggi anche il neurologo Gianvito Martino, il content creator Davide Avolio, lo scrittore Fabio Genovesi, il giornalista Federico Fubini, l’attrice Antonella Fattori con la regista Livia Gionfrida. Chiusura alle 21,30, al Politeama, con Gino Castaldo e la conferenza-spettacolo "Il cielo bruciava di stelle", un viaggio attraverso la musica. Tra gli incontri di domani, alle 11, in Piazza delle Carceri, Teresa Ciabatti e Sandro Veronesi discuteranno su "Io sono io e il mio contrario". E poi testimonianze dal mondo, da quelle parti di mondo che sanguinano per la guerra, con la giornalista Francesca Mannocchi a condividere le sue esperienze con "Guardare la guerra negli occhi" offrendo una testimonianza diretta sul coraggio in situazioni estreme (alle 16.30, chiostro di San Domenico). Tra gli ospiti di domani il poeta Giuseppe Conte, l’attrice e attivista Sadaf Baghbani in dialogo con la giornalista Cristina Giudici, il fisico e matematico Mario Rasetti, le giornaliste e scrittrici Paola Jacobbi e Roselina Salemi, il filosofo e direttore del Censis Massimiliano Valerii, lo scrittore Antonio Franchini con il giornalista Antonio Gnoli, l’attrice Anna Bonaiuto con la critica letteraria Liliana Rampello. Il festival si concluderà domani alle 19,30 nel chiostro di San Domenico con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio: parlerà de "Il coraggio della pace".

Silvia BiniMaristella Carbonin