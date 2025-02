Torna la pulizia dei sentieri con il Cai

Tornano gli appuntamenti con la pulizia dei sentieri organizzati dal Cai di Prato, ancora una volta, come successe poco prima dello scoppio della pandemia, coi volontari di Acquerino Cantagallo. Il primo dei due giorni dedicati alla ripulitura dei sentieri è questa domenica e la zona coinvolta sarà quella della Collina, dalla Quercia dei Termini fino a Serilli. Il programma dell’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Prato, intitolata "I care" è il seguente: ritrovo alle 8 al Centro Commerciale di Galcetello, in via 7 Marzo. Inizio attività ore 8,30 alla Collina di Schignano. E’ consigliato abbigliamento comodo e robusto, scarpe da trekking e guanti da lavoro; fine attività ore 13.

"La prima volta che abbiamo organizzato una giornata di pulizia, dalla parte della Calvana, – racconta uno degli organizzatori del Cai, Enrico Lorenzoni – abbiamo raccolto qualche quintale di rifiuti: non solo plastica ma anche parti meccaniche e addirittura un motorino. Poi è arrivato il Covid e ci siamo fermati. Adesso riprendiamo con la stessa squadra della volta precedente, quindi con Acquerino Cantagallo. La seconda giornata di pulizie sarà in ottobre, ancora non abbiamo deciso dove".

Oltre alla pulizia – che avverrà in accordo con Alia, che andrà a ritirare il materiale raccolto depositato poi in un luogo concordato e che ha fornito l’attrezzatura necessaria ai volontari – L’iniziativa vuole anche sensibilizzare nei confronti del rilascio dei rifiuti nel bosco, che oltre ad essere poco piacevoli alla vista, rischiano di inquinare le acque che poi arrivano in pianura. Per partecipare alle giornate di pulizia è necessario essere iscritti al Cai o all’associazione Acquerino Cantagallo, per una questione assicurativa. Chi non ha la tessera ma vuole dare una mano può comunque farsi fare una copertura assicurativa ad hoc, dal costo di 15 euro, contattando direttamente Enrico Lorenzoni al 3403728276 entro la giornata di oggi".