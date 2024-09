Torna la "Prato Urban Run", ecco le novità della nona edizione

Prato, 24 settembre 2024 - Sta per tornare la "Prato Urban Run", giunta alla sua nona edizione, in programma il 5 e il 6 ottobre e valida come terzo “Memorial Piero Sambrotta”. Le iscrizioni per la manifestazione, realizzata dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva con il patrocinio del Comune, sono già aperte. Nuovissimo il format, che quest’anno prevede di far vivere ai partecipanti il centro storico cittadino attraverso esperienze inedite e divertenti, pensate per chi ama lo sport, ma anche la cultura, l’arte, lo spettacolo, la musica e l’enogastronomia. Tre i percorsi disponibili, da poter scegliere in alternativa, in base alle proprie preferenze. Di questi, due sono assolute novità per la manifestazione: quello culturale e quello enogastronomico. La terza opzione rimane il consueto percorso sportivo, contraddistinto dalla tradizionale caccia al tesoro.

Sabato 5 ottobre, nel pomeriggio, ad aprire il weekend dedicato alla Urban Run, sarà come di consueto il "Prato Sport Show", vetrina privilegiata per tantissime società del circondario, che presenteranno più di 500 atleti giovanili impegnati in varie discipline. La sfilata delle società sportive partirà alle 15:30 circa dal playground ‘Yoghi’ Giuntoni e poi attraverserà tutto il centro storico fino ad arrivare in piazza Santa Maria delle Carceri attorno alle 16. Sul palco allestito per l‘occasione ciascuna società sportiva avrà modo di raccontarsi e raccontare le sue attività alla cittadinanza, in un clima di festa e di divertimento, fino alle 18 circa.

Il percorso enogastronomico

Il percorso enogastronomico della Prato Urban Run, tramite una mappa speciale, condurrà i partecipanti alla scoperta della tradizione culinaria della città. Grazie alla partnership con Dek Italian Bistrot, Shark Wine Bar, A Casa Gori, Il sindaco - Bacaro di Prato, Megabono Street Food and Wine sarà possibile degustare pietanze locali e anche piatti inediti, preparati con cura dai ristoratori del centro storico e non mancherà, solo per i maggiorenni, qualche brindisi a base di vini selezionati. Il percorso si svolgerà interamente sabato 5 Ottobre, dalle 18 alle 20.30; i partecipanti saranno divisi in gruppi composti da massimo 50 persone e saranno accompagnati durante il percorso. Costo: 15 euro a persona (dai 6 anni in su).

Il percorso culturale

Il percorso culturale della Prato Urban Run si svolgerà interamente domenica 6 ottobre, dalle 9 alle 13. E’ pensato in particolare per chi apprezza l'arte e la bellezza e si snoda in 4 siti storici della città di Prato dove sarà possibile vivere esperienze inedite: concerti, spettacoli, racconti e visite in spazi generalmente non accessibili o aperti al pubblico, grazie al sostegno di Metastasio, Camerata Strumentale, Opera del Duomo e Ad Maiora. I gruppi saranno composti da massimo 40 persone e saranno accompagnati durante il percorso. I primi 45 iscritti a questo percorso riceveranno in regalo un biglietto gratuito per assistere ad uno spettacolo di “Contemporanea” in scena dal 27 settembre al 5 ottobre. Ecco le tappe: Teatro Metastasio, Palazzo Martini, Museo dell'Opera del Duomo e Castello dell'Imperatore. Costo: 20 euro a persona (dai 6 anni in su).

Il percorso sportivo

Torna l'appassionante caccia al tesoro all’interno di siti del centro storico e alla scoperta di angoli nascosti della città di Prato. Saranno presenti stazioni sportive dove poter giocare, e provare le diverse discipline olimpiche e paralimpiche. I gruppi potranno essere composti da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone e, guidati da una mappa, seguiranno un percorso dove risolvere indizi ed enigmi che li porteranno a conoscere o riscoprire vari luoghi pratesi. Sarà possibile effettuare il percorso in autonomia domenica 6 ottobre, dalle 9 alle 13. Costo: 10 euro a persona (dai 6 anni in su)