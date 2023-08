Torna la festa del Crocifisso Programma ricco: tutta la guida Ci saranno deviazioni al traffico

CARMIGNANO

Pronto il programma della festa del Santissimo Crocifisso di Seano, in programma ogni cinque anni. Dal 9 al 17 settembre la parrocchia di San Pietro sarà impegnata nella rievocazione religiosa dopo il rinvio del 2022, anno in cui cadeva il quinquennio, a causa dell’emergenza Covid. La festa è l’occasione anche per vedere il Crocifisso ligneo restaurato dal 2015 al 2017 e particolarmente venerato nel Comune mediceo.

L’apertura del programma sarà sabato 9 con la messa delle 17,30 celebrata dal parroco don Ernesto Moro, che nei mesi scorsi ha compiuto 80 anni ed ha all’attivo ormai tante feste. Poi ci sarà la cena su prenotazione al parco museo e alle 21,30 spettacolo di fuoco e danza aerea con la compagnia "Lux Arcana". Domenica 10 inizieranno i riti religiosi con messa alle 7,30, alle 10,30 quella cantata dal coro e alle 17,30 la celebrazione per anziani e malati con il sacramento dell’unzione degli infermi. Seguirà un rinfresco. Alle 21,30 concerto del pianista Samuele Drovandi con il soprano Angjela Ramj. Lunedì 11 alle 17,30 messa al cimitero per tutti i defunti e benedizione delle tombe, la sera alle 21 rosario in via Lazzerini.

La festa richiede mesi di preparazione da parte dei volontari dell’associazione "Festa Santissimo Crocifisso" che si è costituita quest’anno al posto del vecchio comitato. Martedì 12 alle 17,30 la messa sarà per tutti i ragazzi e i giovani. Poi alle 20 pizzata e a seguire spettacolo di danza della scuola di danza Benedetta di Carmignano. Mercoledì 13 dalle 18,30 alle 19,30 ginkana per ragazzi e stand gastronomici in piazza San Pietro.

Giovedì 14 sarà la sera della cena in piazza con la tombola. Venerdì 15 alle 21 Via Crucis con partenza dalla farmacia comunale, via Baccheretana fino al Vannucci e via Lame. Gli ultimi due giorni saranno particolarmente ricchi di appuntamenti per tutti: sabato 16 messa alle 7,30 e 17,30 e al 21,30 concerto del coro fiorentino "Il Melograno". Domenica chiusura della festa con messa alle 7,30, alle 10,30 con il coro e alle 16,30: questa sarà seguita dalla processione storica in costume per le vie del paese, con la partecipazione di oltre un centinaio di figuranti. Alla processione partecipano anche le autorità comunali e militari. Chiusura con il tombolone alle 21,30 ed estrazione dei premi della lotteria e spettacolo pirotecnico.

Da tenere presente che in occasione della processione del 17 settembre ci sarà lo stop (sino alle 19) alla circolazione di tutti i mezzi nelle strade interessate dal passaggio del corteo. In particolare si tratta di piazza San Pietro (partenza), via Baccheretana, fino al bivio con la via Don Minzoni; via Don Minzoni; via Statale, nel tratto fra il bivio con la via Don Minzoni e la rotatoria di Casa Rossa; via Baccheretana, nel tratto fra la rotatoria di Casa Rossa ed il bivio con la via Buozzi; via Buozzi; via Gramsci; via Baccheretana, nel tratto fra la via Gramsci ed il bivio con la via Salvo D’Acquisto; via Lame e via Baccheretana, nel tratto fra la via Lame e l’arrivo in piazza San Pietro, dove terminerà la processione e il Santissimo Crocifisso tornerà in chiesa.

M. Serena Quercioli