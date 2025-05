Tigri e Colonie. Bianchi, premio al Salone libro

Lo scrittore pratese Francesco Bianchi (nella foto) è arrivato secondo al Premio letterario internazionale Il Narratore nella categoria dei romanzi inediti, con il suo nuovo libro Tigri e Colonie, la cui uscita è prevista il prossimo 24 settembre con Santelli Editore. La premiazione avverrà al Salone del libro di Torino, venerdì 16 maggio alle 11.30 allo stand Autori Italiani. Il nuovo libro di Bianchi parla di un capitolo della storia della seconda guerra mondiale ancora molto poco conosciuto, uscito alla ribalta solo pochi anni fa con un libro testimonianza di Grazia Arnese Grimaldi dal titolo I tredicimila ragazzi italo libici dimenticati dalla storia. Durante il regime fascista un bando di maggio del 1940 obbligò i coloni italiani della Libia ad affidare i propri figli, dai 4 ai 15 anni, al regime per una vacanza estiva in patria dalla durata di tre mesi. La dichiarazione di guerra di giugno modificò radicalmente gli interessi del governo e i tredicimila bambini nelle colonie furono presto dimenticati, cominciando così a vivere una vera e propria deportazione che durò per tutto il periodo della guerra. Il romanzo si articola su due fronti: il primo è quello dei ragazzi deportati, figli di una famiglia toscana, memtre il secondo è quello delle tigri indiane, combattenti a fianco degli alleati e impegnati nella liberazione d’Italia. L’incontro tra un soldato indiano ferito e una ragazza delle colonie costituirà il fulcro della storia. Francesco Bianchi è stato anche appena premiato al Concorso di racconti inediti Scrivendo 2025 con il racconto breve Pericle, un ragazzo del 1899, anche in questo caso arrivato al secondo posto.