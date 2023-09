Terremoto in Mugello . La provincia non trema

Il terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro Marradi in Mugello, è stato avvertito anche a Prato, soprattutto nella zona dell’alta Val Bisenzio. La scossa è stata molto intesa ma si è riversata soprattutto verso l’Emilia tanto che a Prato non è stata quasi avvertita, anche per l’orario in cui si è verificata, poco dopo le 5 del mattino. A Prato e provincia non ci sono state segnalazioni particolari. Poche le chiamate ai vigili del fuoco, nessuna ai carabinieri. Non si sono registrati danni o situazioni particolari in nessun edificio della città e della provincia. Nessuno ha lasciato la propria casa all’alba per scendere in strada come invece successo a Marradi dove la scossa di terremoto è stato intensa e ha messo in allarme i residenti non solo nel paese del Mugello ma anche nelle zone limitrofe tanto che le scuole ieri sono rimaste chiuse in molti comuni. Nella zona sono stati diversi gli edifici lesionati.

Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa più forte è avvenuta nella zona di Marradi (provincia di Firenze, 67 km dal capoluogo) intorno alle 5,10 del mattino, con una magnitudo di 4.9 e una profondità 8 chilometri. Con lo stesso epicentro i sismografi dell’Ingv hanno registrato un’altra scossa di magnitudo 3.3 alle 4,38 e successivamente altre 8 scosse di assestamento di magnitudo tra 2 e 3, sempre sull’Appennino, a Marradi o nei pressi della vicina Tredozio (Forlì Cesena).

Per tutta la giornata di ieri sono state quasi un centinaio le scosse di terremoto, la maggior parte sotto magnitudo 2, che si sono registrate sempre nella zona tra Marradi (Firenze) e Tredozio.