Terminale, Eden e Pecci. Ecco i film di oggi. E domani Festival Sabir

Il cinema Eden oggi propone il nuovo film di Riccardo Milani "Un mondo a parte" con Antonio Albanese e Virginia Raffaele (alle 16, 18.15 e 21), "May december" con Natalie Portman e Julianne Moore ( 16, 18.15 e 21) e la nuova regia di Sofia Coppola che racconta la vita della vedova di Elvis Presely, "Priscilla" (alle 16, 18.15 e 21). Il cinema Pecci ha in cartellone alle 17 la versione restaurata di Quarto potere di e con Orson Welles, uno dei film più importanti nella storia del cinema in versione originale con sottotitoli; alle 19.15 Totem. Il mio sole in italiano, alle 21.15 Another end in versione originale.

Al Terminale oggi due proposte: alle 18.30 Il teorema di Margherita e alle 21.15 I bambini di Gaza. Domani alle alle 21.15 è invece prevista un’anteprima della X edizione del Festival Sabir, con proiezione del documentario Agàpe, alla presenza dei registi Velania A. Mesay e Tomi Mellina Bares. Il Festival Sabir, dedicato alle culture mediterranee e alle migrazioni, organizzato da Arci, Caritas, Acli e Cgil in collaborazione con Asgi e Carta di Roma,si svolgerà a Prato dal 18 al 20 aprile. Ingresso libero prenotazioni su eventbrite