Tentano di rubare gomme alle auto

Cercavano di rubare le gomme delle auto in sosta ma sono stati fermati dalla polizia. Tre uomini sono finiti in manette per furto aggravato in concorso. In particolare, secondo quanto spiegato dalla questura, avrebbero cercato di rubare i pneumatici di alcune auto in sosta oltre ad altri oggetti. Gli arrestati sono tutti e tre di nazionalità marocchina: hanno tra i 27 e i 31 anni, due sono irregolari, il terzo è residente in provincia di Firenze.

La polizia è intervenuta con una volante intorno alle 5 dopo aver notato un’auto in sosta con a bordo due uomini, ritenuta sospetta, all’altezza di via Fossi del Ferro. Quando è scattato il controllo il conducente ha tentato di scappare senza riuscirci. Gli agenti nel frattempo hanno visto una terza persona che trasportava alcuni pneumatici e che li ha lasciati cadere una volta che si è accorta della presenza della polizia. Gli immediati accertamenti, condotti anche con il contributo di alcuni testimoni, spiega ancora la questura, hanno consentito di accertare che i tre uomini stavano cercando di rubare pneumatici da alcune vetture in sosta, una delle quali presentava il deflettore infranto e chiari segni di effrazione. Non solo, alcuni oggetti personali custoditi nel veicolo sono stati ritrovati addosso al terzo uomo dopo la perquisizione. Nelle vicinanze, infine, sono stati ritrovati crick ed altro materiale utile alla rimozione di pneumatici, utilizzati dagli autori del furto, come testimoniato dalla presenza di grasso ed olio su mani ed indumenti del terzo uomo.