Tennis, sfide di vertice. C’è la missione Puglia

Quarta giornata di serie A del tennis, con entrambe le squadre pratesi in trasferta in Puglia. In serie A2 femminile il team del Tc Prato, dopo il turno di riposo iniziale e due gare in casa, domani, a partire dalle 10, giocherà sul campo della capolista Apem Copertino. Una sfida molto importante per il team capitanato da Claudia Romoli per conquistare il primo posto del girone 2 che permetterebbe di accedere direttamente alla finale (andata e ritorno) per salire in serie A1. La formazione laniera è a 6 punti grazie alle affermazioni con Stampa Sporting Torino (4-0) e Tc Parioli Roma (3-1). Due successi che hanno confermato che il team pratese è davvero competitivo con l’inserimento di Tatiana Pieri accanto a Viola Turini e Beatrice Ricci e col supporto delle due straniere Cristina Dinu e Irene Burillo: la squadra è più compatta ed ha soluzioni per affrontare un campionato non semplice. Il team pugliese presenta in rosa Irene Lavino, Andreea Amalia Rosca, Mathilde Scilipoto, Elisa Andrea Camerano e Linda Cagnazzo. Per l’occasione potrebbe far giocare Sara Bejlek, numero 144 Wta. La squadra di casa viene da tre vittorie consecutive contro Tc Beinasco, Ct Ceriano e Stampa Sporting Torino ed avrà dalla sua il pubblico delle grandi occasioni. Sempre in Puglia, ma al Ct Maglie, saranno impegnati i Bad Boys del Tc Bisenzio per la serie A2 maschile. Anche in questo caso sarà una sfida importante perché entrambe le squadre sono a quattro punti in lotta per il terzo posto del girone. Il pareggio 3-3 con il Ct Zavaglia in testa al raggruppamento con 7 punti ha confermato la crescita di Samuele Pieri e di Cosimo Banti con Lopez Murillo e Militi Ribaldi competitivi. Il team di Maglie ha giocatori di buon livello come Silvio Mencaglia, Lorenzo gagliardo, lo straniero Oleh Prykhodko e Riccardo Manca. Nel frattempo è arrivata anche la buona notizia, in casa Fabbricone, del premio "Pegaso per lo Sport 2024", che verrà attribuito a Samuele Pieri per i risultati raggiunti nell’anno in corso in qualità di eccellenza sportiva toscana.

L.M.