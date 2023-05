Tennis e giovani I campioni di domani si sfidano al Tc Prato

Tutto pronto per la 39esima edizione del "Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Prato". La kermesse tennistica inizierà domenica al Tc Prato e vedrà il ritorno nella nostra città dei migliori talenti giovanili del tennis mondiale. Nei tabelloni maschile e femmile sono presenti ben 43 nazioni diverse, in rappresentanza di tutti i continenti. "Questo torneo è diventato negli anni un punto di riferimento per la città. Siamo contenti di poter ospitare tanti atleti insieme ai loro allenatori e alle loro famiglie – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli –. E’ sempre stato un trofeo atteso e un punto di riferimento del tennis junior mondiale". Il torneo internazionale, nato negli anni Ottanta, ha negli anni accolto, come vincitori o semplici partecipanti, tutte le stelle del tennis degli ultimi 40 anni. Per fare qualche esempio, tra il 1995 e il 1997 arrivarono i trionfi in rapida successione di Tommy Haas, Ivan Ljubicic e Roger Federer. Nel 2003 è stata la volta di Andy Murray, mentre è del 2013 andò in scena la finale tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, vinta dal russo. Tra le donne, spicca la doppietta di Yulia Putintseva tra 2009 e 2010, mentre Roberta Vinci alzò il trofeo nel 1999, precedendo altre due future protagoniste della classifica Wta, le russe Vera Zvonareva e Dinara Safina. "Prato ha una tradizione tennistica importante e ancora una volta si conferma come punto di riferimento del tennis giovanile – aggiunge il sindaco, Matteo Biffoni –. Manifestazioni simili sono un vanto per la nostra città. Una occasione per far conoscere Prato nel mondo. Un grazie al Tc Prato per la sinergia con tutti i circoli dell’area e soprattutto per un’organizzazione o incredibile che porta lustro a noi pratesi". Le qualificazioni partiranno domenica 7 maggio e si concluderanno lunedì 8. Le sfide del tabellone principale partiranno martedì 9, per arrivare alle finali, sabato 13, sul campo centrale intitolato a Loris Ciardi e Lapo Focosi. Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è di 32 giocatori e sia al maschile che al femminile verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici. Durante la manifestazione l’accesso al circolo di via Firenze sarà libero: una occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Durante il torneo, martedì, andrà in scena la sfida di padel fra giornalisti toscani e soci del Tc Prato.

L.M.