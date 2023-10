Tecnologia informatica per la valorizzazione del patrimonio culturale

Si intitola "Conversazioni a Palazzo" la seconda edizione del ciclo tematico di incontri che dal 14 ottobre al 18 novembre si svolgerà a Palazzo Datini. La rassegna si prefigge quale obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale di Prato, con particolare riguardo all’Archivio e alla Casa Museo di Francesco di Marco Datini. Durante gli incontri, resi possibili grazie al contributo del Comune di Prato, al patrocinio della Casa Pia dei Ceppi e all’associazione the LandLadies Concierge ets, interverranno figure di esperti per raccontare di alcuni progetti che hanno interessato la nostra città e per raccontarci alcune pagine di storia ancora poco conosciute. La manifestazione si articolerà in quattro incontri che si svolgeranno il sabato mattina dalle 10.30 alle 12 a Palazzo Datini. Si inizia il 14 ottobre con "Restore - SmaRt accESs TO digital heRitage and mEmory. L’applicazione di tecnologie informatiche per la fruizione del patrimonio culturale della città di Prato: come il progetto RESTORE ha lavorato all’integrazione delle risorse dell’Archivio di Stato e di Palazzo Pretorio". Un esempio tra tutti: l’Archivio Datini in relazione ai beni culturali del territorio. La presentazione del progetto sarà a cura dei partner del progetto.