Tecnologia e AI per diffondere i valori di pace

’Innovazione, diritti e pace: una rete di libertà’ è il progetto promosso dal Comune di Montemurlo, in collaborazione con la Fondazione Cdse, per celebrare la Festa della Toscana 2024 e i suoi valori di libertà, democrazia, diritti umani e pace. Un’esperienza che prende il là dall’analisi delle fonti storiche e digitali e si rivolge agli studenti della scuola media ’Salvemini – la Pira’ di Montemurlo per sensibilizzarli sulle conquiste storiche della libertà di espressione, mostrando come il digitale possa essere un alleato nella promozione e diffusione di tali diritti.

Il progetto si svilupperà attraverso laboratori che analizzeranno fonti storiche originali e costituirà la premessa per stimolare negli studenti una riflessione critica sui diritti all’istruzione e all’informazione in Italia e nel mondo, sui nuovi diritti (diritto di accesso ad internet). Una novità, che sicuramente conquisterà l’attenzione dei ragazzi, è l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per esplorare questi temi in modo interattivo.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come libertà, democrazia, diritti umani e pace attraverso l’analisi delle fonti storiche e digitali e di sensibilizzare gli studenti sulle conquiste della libertà di espressione, illustrando come il digitale possa essere un alleato nella promozione di tali diritti, ma anche strumento di disinformazione (fake news) e di propaganda contro la democrazia. Il progetto coinvolgerà gli studenti delle scuole di Montemurlo e sarà realizzato in collaborazione con la Fondazione Cdse, avvocati e giornalisti. Attraverso laboratori didattici con gli storici, ogni classe avrà l’opportunità di approfondire il cammino di conquista delle libertà di stampa e opinione in Italia e i momenti di soppressione di queste libertà, con un focus specifico sul territorio di Montemurlo.