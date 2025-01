Teatro per famiglie. Alla Banti lo spettacolo: "La Stanza dei ricordi"

Per la rassegna "Ci vediamo a teatro", domenica andrà in scena, alla sala Banti, un nuovo spettacolo per famiglie, La Stanza dei ricordi.

L’appuntamento è alle 16.30 per uno spettacolo comico e poetico che saprà conquistare soprattutto nonni e nipoti.

Dopo il tutto esaurito dello spettacolo inaugurale, "Nell’aldiqua", la rassegna di teatro ragazzi “Ci vediamo a teatro”, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo e giunta quest’anno alla 17esima edizione, prosegue con “La stanza dei ricordi” di Katastrofa Clown.

"La rassegna di teatro ragazzi è una tradizione per Montemurlo, un’opportunità per imparare ad amare la magia del teatro fin da piccoli - dice l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - Dopo il successo del primo spettacolo, continuiamo a proporre un cartellone che sa unire qualità artistica e leggerezza". La rassegna, come ogni anno, si avvale della collaborazione della compagnia “I Formaggini Guasti”.

Il posto unico costa 5 euro. Per informazioni e per prenotazioni: 3282718519 o email: [email protected]