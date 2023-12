Tanti film da vedere oggi e domani

Davvero tantri film da vedere tra oggi e domani nelle sale pratesi. Al cinema Eden le proposte sono cinque. Oggi è l’ultimo giorno per vedere Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz, alle 18.30 (per la notte di San Silvestro non ci saranno spettacoli serali). Per le famiglie ancora Wish, l’ultimo cartoon Disney, oggi e domani alle 16. C’è poi Adagio, l’ottimo film di Stefano Sollima con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini, in programma oggi alle 16 e alle 18.15. domani alle 16, alle 18.15 e alle 21. Da non perdere One life con uno strepitoso Anthony Hopkins (foto) oggi alle 16 e alle 18.15; domani alle 16, alle 18.15 e alle 21. Infine, domani c’è Succede anche nelle migliori famiglie di e con Alessandro Siani, alle 16, alle 18.15 e alle 21. Il Terminale propone Foglie al vento, il bel film di Aki Kaurismaki oggi 16, 17.45, 19.30 e 22, domani 21.15. Sempre in via Carbonaia domani arriva il nuovo lungometraggio del maestro Hayao Miyazaki, "Il ragazzo e l’airone" alle 16.15 e 18.45. Il cinema Pecci oggi è chiuso, domani propone La Chimera di Alice Rohrwacher alle 15.30, Il maestro giardiniere alle 17.50 e alle 21.30, Tutti a parte mio marito alle 19.45. Infine al Garibaldi domani per i bambini Il faraone, il selvaggio, la principessa alle 15.30; C’è ancora domani di Paola Cortellesi alle 18 e il vincitore di Cannes 2023 Anatomia di una caduta alle 20.30.