Tanti auguri con la Camerata. Il concerto al Politeama con la musica che regala gioia

Il 31 dicembre alle 22.30 al Politeama torna il Concerto degli auguri. La tradizionale festa di San Silvestro in musica sarà guidata quest’anno dal maestro Claudio Novati, che dirigerà la Camerata e l’Orchestra Arché in un programma che tra fate, sirene, villi e pipistrelli esplora la magia dell’Operetta tra Parigi e Vienna. Protagonista di una selezione di arie celebri e frizzanti sarà il soprano Nikoletta Hertsak che spazierà da Johann Strauss jr a Giacomo Puccini. Claudio Novati, ormai in famiglia con la Camerata: apprezzato per il suo gesto preciso ed espressivo e per la sua profonda musicalità, è considerato uno dei più promettenti direttori della sua generazione. Originario di Como, dal 2020 è Kapellmeister presso la Bruckner Orchester e il Teatro di Stato di Linz. E’ stato maestro del coro del teatro di Hof e maestro assistente presso il teatro di Heidelberg, oltre che docente di organo, improvvisazione e basso continuo presso all’università di musica di Weimar. Ha diretto numerose orchestre, tra cui le orchestre della Radio della Germania centrale (Mdr) e della Germania occidentale (Wdr), l’orchestra Bruckner di Linz, le orchestre sinfoniche di Hof, Norimberga e Wuppertal, la Philharmonia di Jena, le orchestre filarmoniche di Heidelberg, della Turingia, della Vestfalia meridionale e del Württemberg. E’ sempre una bella occasione festeggiare l’arrivo del nuovo anno immersi nella bellezza della musica. Il concerto, in coproduzione con il Teatro Verdi di Pisa e l’Orchestra Arché, sarà replicato il 1° gennaio al Verdi di Pisa alle 18.

Ci sono ancora biglietti disponibili, costano 20 euro per la platea e 15 per la galleria. Si possono acquistare al Politeama o su Ticketone. Quest’anno c’è una speciale promozione: acquistando un biglietto per il concerto di San Silvestro, alla biglietteria del Politeama si potrà acquistare un altro biglietto a soli 5 euro per un concerto della Camerata a scelta tra quelli in programma il 18 gennaio, il 22 febbraio, il 13 marzo e il 9 maggio.