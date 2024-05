Swap Party da Lottozero. Per scambiare abiti e accessori usati

Domani dalle 17 alle 23 negli spazi di Lottozero in via Arno si celebra il Global Fashion Exchange con uno swap party, accompagnagto dal dj set di Michelle Davis e Claudio Capitoni. Cos’è uno swap party? In questo clima di sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale della moda e dei nostri consumi è un occasione di scambio di articoli moda (indumenti, accessori o gioielleria) che non vengono più utilizzati dai rispettivi proprietari, di cui ingombrano inutilmente gli armadi, riattivando il ciclo di vita di oggetti che possono essere ancora desiderati, indossati e utilizzati da altri. I partecipanti sono invitati a portare un massimo di 10 articoli nuovi o usati per scambiarli. Gli articoli devono essere in buone condizioni e puliti; verranno controllati per verificarne la qualità prima di essere messi a disposizione dello scambio. Il valore suggerito è di 10 euro o superiore. Gli articoli possono essere consegnati a Lottozero oggi dalle 9.30 alle 18 o portati direttamente allo swap party. Per evitare sprechi tutti i pezzi rimasti saranno donati a Emmaus. Durante la serata sarà visitabile la mostra Second Skin dell’artista Hannes Egger, ’installazione che esplora le dinamiche comportamentali e sociali attorno al mercato del second-hand e vintage,