Svelata la data del "Toscana Pride". Sarà sabato 21 giugno la festa in città

Il Toscana Pride sarà sabato 21 giugno a Prato. Come accaduto per la città, il Comitato organizzatore affida l’annuncio della data del Toscana Pride 2025 al volto e alla voce della sua portavoce politica Lalique Chouette. Nel video – pubblicato sulle pagine social dell’organizzazione – Lalique è seduta con un calendario in mano nella cucina di casa e ripensa agli appuntamenti in agenda: dal suo compleanno al vernissage con la drag queen Marchesa. Mentre fantastica sulle date possibili del Toscana Pride suona il timer del forno in cui sta cuocendo una crostata. Ed ecco che arriva la notizia, segnata da un cambio di musica: la data della manifestazione dell’orgoglio e della lotta queer è sabato 21 giugno.

Con l’annuncio, anche il messaggio politico: è tempo di fare di più̀ di quanto fatto finora. "Se la nostra società non si vergogna di essere Lgbtqiafobica, misogina, razzista, xenofoba, abilista, grassofobica, classista ed ageista, se non crede nella ricchezza che portano le tante soggettività del nostro arcobaleno, se le persone sono sempre più oppresse dal sistema capitalista, patriarcale e violento, la responsabilità è anche di chi resta indifferente e non si mobilita" spiega Lalique Chouette. Poi arriva anche l’invito a partecipare al Toscana Pride a Prato, città che rappresenta l’accoglienza come politica: "Per celebrare tutto l’orgoglio, per manifestare la nostra rabbia creativa, per urlare il dissenso verso un mondo che non ci prevede".