Studio sui fatturati in crescita. Manteco premiata a Roma: "Industria felix" per affidabilità

Manteco è stata premiata a Roma all’Università Luiss con il "Premio Industria Felix", come una delle imprese più performanti a livello gestionale, per affidabilità finanziaria e per sostenibilità con sede legale nel Centro Italia. Si tratta di un premio nazionale e l’unica azienda pratese meritoria del riconoscimento è stata Manteco della famiglia Mantellassi. Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato da Franco Mantellassi, presidente dell’azienda, che ha sede a Montemurlo e che porta sempre lustro a tutto il distretto tessile pratese. Infatti, Manteco rientra tra le 100 imprese italiane ritenute più competitive secondo quanto emerge dalla maxi inchiesta sui bilanci delle aziende nell’anno fiscale 2022 realizzata da "Industria Felix Magazine", il trimestrale di economia e finanza, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con "Il Sole 24 Ore" e Cerved. La ricerca è stata presentata martedì a Roma all’Università Luiss ’Guido Carli’ nell’aula magna ’Mario Arcelli’ in occasione della 56° manifestazione Industria Felix, presentata dal giornalista e direttore del Day Time Rai Angelo Mellone. Secondo l’indagine del Magazine i fatturati delle regioni del Centro Italia sono in crescita.

"Grazie a questa iniziativa dai territori emergono storie di grande capacità e pioneristica visione che si trasformano in buone pratiche per la costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo": così ha scritto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un messaggio rivolto alle 100 imprese premiate a Roma. Il prossimo evento "Industria Felix" si terrà a Napoli il 28 giugno con le aziende del Sud Italia, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.