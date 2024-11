Studente stroncato da malore: la tragedia in casa. L’allarme dei genitori, poi il buio

Montemurlo (Prato), 24 novembre 2024 – Montemurlo e la comunità parrocchiale di Bagnolo sono sotto choc per la morte improvvisa di Marco Innocenti, appena 15 anni, strappato agli affetti più cari da un malore che purtroppo si è rivelato fatale. La tragedia si è consumata ieri poco prima di mezzogiorno, quando il giovane si è sentito male nella sua abitazione di via Parma, in zona Mulino.

I soccorsi con l’ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa del 112 sono arrivati sul posto e hanno capito subito la gravità della situazione del quindicenne, che frequentava l’Istituto Datini a Prato. È stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso per un eventuale trasferimento del giovane a Firenze una volta stabilizzato, ma non è stato purtroppo necessario. Nonostante tutti i tentativi effettuati per rianimarlo, non c’è stato scampo. Purtroppo il ragazzo non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Adesso la salma dell’adolescente è stata trasferita all’ospedale di Pistoia per un eventuale esame autoptico con il quale capire la causa di un così imprevisto decesso. Il ragazzo non avrebbe sofferto di particolari sintomi o di patologie pregresse. A dare l’allarme sono stati i genitori stessi.

Un terribile colpo per la comunità montemurlese, rappresentata dal cordoglio e dalla vicinanza espressi alla famiglia dal sindaco Simone Calamai e dal vicesindaco Alberto Vignoli, che conosceva bene il giovane in quanto per diversi anni lo ha seguito come catechista alla parrocchia di Bagnolo. Vignoli tra la forte commozione lo ricorda come un ragazzo vivace ed educato, sempre attivo e presente in parrocchia. E proprio il parroco di Bagnolo, don Gildas, alla messa di ieri pomeriggio con i bambini del catechismo ha invitato tutta la comunità a pregare per Marco e per la sua famiglia in questo momento di grande dolore.

La famiglia del quindicenne è molto conosciuta a Montemurlo: infatti, è figlio del medico legale Luciana Sonnellini e di un sottufficiale della guardia di finanza in servizio da tempo nella squadra di polizia giudiziaria della Procura di Prato. Tanti i messaggi di cordoglio che hanno invaso la pagina Facebook di “Sei di Montemurlo se”. Montemurlo è rimasta fortemente turbata da questa notizia e aspetta di potersi stringere attorno ai genitori e al fratello.